Власти США заморозили активы Сулеймана Керимова на миллиард долларов
Минфин США заморозил активы, связанные с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым, общей стоимостью миллиард долларов. Бизнесмен попал в санкционный список еще в 2018 году
Минфин США заморозил активы, связанные с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым, общей стоимостью миллиард долларов. Бизнесмен попал в санкционный список еще в 2018 году.
Американские власти заморозили средства траста Heritage Trust, расположенного в штате Делавэр. Этот траст был создан в июле 2017 года и использовался для управления активами Керимова.
Настоящий владелец траста скрыт за сетью фиктивных компаний, однако властям США удалось установить, что некоторые финансовые вливания в Heritage Trust были связаны с Сулейманом Керимовым.
Бенефициаром траста Минфин США называет депутата Госдумы и племянника Сулеймана Керимова Руслана Гаджиева, который попал под американские санкции в марте этого года.
По данным телеграм-канала «Агентство», с начала спецоперации в Украине власти США заблокировали активы россиян на сумму 30 млрд долларов. Ранее по запросу Вашингтона на Фиджи была арестована яхта Amadea стоимостью 300 млн долларов, которую связывают с Сулейманом Керимовым.