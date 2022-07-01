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01 июля 2022, 00:33

Власти США заморозили активы Сулеймана Керимова на миллиард долларов

Минфин США заморозил активы, связанные с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым, общей стоимостью миллиард долларов. Бизнесмен попал в санкционный список еще в 2018 году

Власти США заморозили активы Сулеймана Керимова на миллиард долларов
Фото: rtvi.com

Минфин США заморозил активы, связанные с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым, общей стоимостью миллиард долларов. Бизнесмен попал в санкционный список еще в 2018 году.

Американские власти заморозили средства траста Heritage Trust, расположенного в штате Делавэр. Этот траст был  создан в июле 2017 года и использовался для управления активами Керимова.

Настоящий владелец траста скрыт за сетью фиктивных компаний, однако властям США удалось установить, что некоторые финансовые вливания в Heritage Trust были связаны с Сулейманом Керимовым.

Бенефициаром траста Минфин США называет депутата Госдумы и племянника Сулеймана Керимова Руслана Гаджиева, который попал под американские санкции в марте этого года.

По данным телеграм-канала «Агентство», с начала спецоперации в Украине власти США заблокировали активы россиян на сумму 30 млрд долларов. Ранее по запросу Вашингтона на Фиджи была арестована яхта Amadea стоимостью 300 млн долларов, которую связывают с Сулейманом Керимовым.

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