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Экономика
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
30 июня 2022, 23:57

ЦБ увеличил лимит переводов физлиц за рубеж до $1 млн в месяц

Банк России с 1 июля увеличивает лимит на переводы физических лиц за рубеж с нынешних $150 тыс. в месяц до $1 млн в месяц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора

ЦБ увеличил лимит переводов физлиц за рубеж до $1 млн в месяц

Банк России с 1 июля увеличивает лимит на переводы физических лиц за рубеж с нынешних $150 тыс. в месяц до $1 млн в месяц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«С 1 июля 2022 года физические лица - российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», - говорится в сообщении.

Аналогичный порог установлен и для переводов физических лиц - резидентов из дружественных государств.

«Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке», - поясняет регулятор. Отмечается, что ранее ограничения по этим операциям составляли $150 тыс.

О готовности ЦБ существенно увеличить лимит на переводы физических лиц за рубеж с $150 тыс. в месяц заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на съезде РСПП в среду.

Предыдущий раз порог по сумме переводов за рубеж для физлиц - резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран был повышен с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц с 8 июня.

Вместе с тем остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.

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