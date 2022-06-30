Многие победы российской армии в Украине достигаются за счет арифметических и географических фальсификаций
С начала своего вторжения в Украину Россия сбила 88 процентов вертолётов, 108 процентов самолётов и 135 процентов беспилотников Bayraktar
С начала своего вторжения в Украину Россия сбила 88 процентов вертолётов, 108 процентов самолётов и 135 процентов беспилотников Bayraktar, бывших на вооружении Украины, и уничтожила практически весь штат украинской армии. Об этом рассказывает издание «Проект», которое проанализировало брифинги пресс-секретаря Минобороны России Игоря Конашенкова.
Изучив данные, озвученные Конашенковым на брифингах, журналисты обнаружили, что за время войны Россия сбила 215 самолётов. При этом, по открытым данным, на вооружении Украины их было максимум 199.
Та же ситуация с беспилотниками Bayraktar: официально уничтожено 84 украинских беспилотника, в то время как, с учётом всех поставок, Украина владела лишь 62.
Схожие выводы сделаны в отношении украинских потерь бронемашин и вертолётов.
За четыре месяца войны, согласно информации Минобороны, российские военные убили как минимум 40 тысяч украинских солдат. По статистике, на которую опираются журналисты, количество раненых обычно в 2–3 раза выше числа убитых. Таким образом, делает вывод «Проект», из строя украинской армии должны быть выведены до 80% её штатной численности – до войны она составляла 200 тысяч военных. В конце мая, по словам президента Украины Владимира Зеленского, число воюющих достигло 700 тысяч человек.
С середины апреля, судя по словам Конашенкова, украинские потери стали резко расти. Собеседник "Проекта", близкий к Кремлю, объяснил это тем, что «после провала под Киевом Кремль испугался за оптимизм россиян и попросил Конашенкова поярче описывать успехи армии».
Согласно брифингам Минобороны, не менее 25 населённых пунктов были взяты российскими войсками как минимум дважды. Небольшой город Кременная в Луганской области россияне брали четыре раза.
По информации Конашенкова, с начала войны Россия уничтожила 39 тысяч украинских "районов скопления живой силы и техники". Если на них разделить официальное количество убитых украинцев, то выходит, что среднее «скопление» состояло из одного человека.
Данные обеих сторон в условиях военного времени проверить невозможно. Стороны военных конфликтов склонны завышать потери противника и занижать свои.