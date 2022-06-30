30 июня 2022, 16:23
Госдума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за «фейки» и «неуважение к государству»
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о внесудебном закрытии СМИ за «фейки», «неуважение к власти», «дискредитацию армии» и призывы к санкциям
Фото: Евгений Разумный / Ведомости
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о внесудебном закрытии СМИ за «фейки», «неуважение к власти», «дискредитацию армии» и призывы к санкциям. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Генпрокуратура получила право приостанавливать работу редакции до удаления «незаконной» информации.
«В случае неоднократного распространения СМИ запрещенных сведений его регистрация будет признана недействительной, а интернет-сайт — заблокирован», — говорится в сообщении.
Кроме того, теперь ведомство сможет запрещать иностранные СМИ «при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом».