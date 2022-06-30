В Приамурье 19 вагонов сошли с ж/д-путей, остановлен Транссиб. Ответственность за диверсию взяли на себя антивоенные активисты
Из-за аварии, случившейся 29 июня, был нарушен габарит соседнего пути и повреждена опора контактной сети. Пострадавших нет. На место выехали следователи
В Амурской области 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Сгибеево - Большая Омутная. О происшествии на железнодорожных путях сообщает «Интерфакс».
Из-за аварии, случившейся 29 июня, был нарушен габарит соседнего пути и повреждена опора контактной сети. Пострадавших нет. На место выехали следователи — они начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).
Как уточняет агентство РИА Новости, в результате происшествия движение по Транссибирской магистрали пришлось временно остановить.
Ответственность за сход поезда с рельсов взяла на себя группа антивоенных активистов «Останови вагоны». «Если дело так пойдет, военное снабжение с Дальнего Востока вскоре накроется медным тазом», — заявили они в своем телеграм-канале.
Ранее участники этого движения намекали на свою причастность к происшествиям на ж/д-путях в Псковской, Ростовской, Оренбургской, Челябинской областях, Красноярском крае и в других регионах. Своей целью активисты называют задержку железнодорожного сообщения для остановки российских военных поставок в Украину.