Меню
Экономика
#КОРОНАВИРУС - ВСЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
30 июня 2022, 10:06

Центробанк поддержал предложение Минфина о скупке валюты ради ослабления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала министра финансов Антона Силуанова в вопросе использования сверхдоходов от продажи нефти и газа на скупку валюты с целью ослабления рубля

Центробанк поддержал предложение Минфина о скупке валюты ради ослабления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала министра финансов Антона Силуанова в вопросе использования сверхдоходов от продажи нефти и газа на скупку валюты с целью ослабления рубля.

В беседе с Frank Media Эльвира Набиуллина признала, что у регулятора почти не осталось возможностей влиять на курс рубля привычными способами, однако у Минфина есть эффективный инструмент. Речь идет о покупке валюты на рынке для ослабления рубля, который продолжает укрепляться к доллару и евро.

«Один из инструментов, который стабилизирует реальный эффективный курс, — это бюджетное правило. Многим бюджетное правило не нравится, потому что это сокращение бюджетных расходов, нельзя сразу конъюнктурные доходы потратить и т. д. Но реально это стабилизатор реального эффективного курса», — заявила глава Центробанка.

Сейчас все нефтегазовые сверхдоходы идут в резервы, однако спецоперация и санкции вынудили власти кардинально изменить принципы формирования бюджета, а само бюджетное правило было отправлено на пересмотр. В 2022 году все доходы бюджета идут на текущие расходы, а резервы не формируются.

Материалы по теме
У нас валютой печи топят
Клиент скорее мертв, чем жив
Минфин зальет искусственный дефолт рублями
Сейчас на главной
Авторская колонка
Вкладываться сейчас в экономику нашей страны — безумие!
Помимо неуклонного падения доходов граждан нет никаких юридических гарантий, что у вас не заберут все по прихоти кремлевских оборотней в погонах. Откройте глаза: нет правосудия, нет свободы прессы, нет выборов
Шестун Александр
Росстат констатировал смерть автопрома, выпуск автомобилей в России рухнул на 97%
автопром
Росстат констатировал смерть автопрома, выпуск автомобилей в России рухнул на 97%
Уход иностранных концернов и прекращение поставок компонентов из-за рубежа парализовали производство на заводах от Калиниграда до Владивостока
«Нельзя в такой мир приводить ребёнка»
рождаемость
«Нельзя в такой мир приводить ребёнка»
В апреле 2022 года в России родилось меньше 100 тысяч детей. Такой низкой рождаемости в стране не было с 40-х годов прошлого века. По прогнозам демографов, показатели будут падать и дальше, во многом из-за экономической нестабильности и «спецоперации» в Украине
ЕС обсуждает возможность транзита в Калининград подсанкционных товаров через свою территорию
Евросоюз
ЕС обсуждает возможность транзита в Калининград подсанкционных товаров через свою территорию
Один из вариантов компромисса — снятие санкций ЕС на грузовые перевозок между Калининградом и остальной территории России на том основании, что это не считается международной торговлей
Экономика
«Колыма» и «Байкал» подождут?
17 июня стало известно о намерении правительства Российской Федерации выделить 2 триллиона рублей на восстановлении экономики так называемых «Донецкой и Луганской Народных Республик»
Избившие новосибирца и стрелявшие по его машине росгвардейцы отделались условными сроками
росгвардия
Избившие новосибирца и стрелявшие по его машине росгвардейцы отделались условными сроками
Майоры Росгвардии Иван Кудрявцев и Эдуард Усаньков признаны виновными в превышении полномочий. Во время спецоперации они перепутали цели
Рублю готовят интервенции
укрепление рубля
Рублю готовят интервенции
Курс рубля вплотную подошел к 50 руб./$, и терпение правительства лопнуло. Бюджет готов пожертвовать частью сырьевых сверхдоходов текущего года, направляя их на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила
Два жителя Белгорода выиграли диван, не вставая с него четыре дня
Конкурсы
Два жителя Белгорода выиграли диван, не вставая с него четыре дня
Мебельный магазин в Белгороде завершил конкурс, участники которого должны были сидеть на диване как можно дольше, чтобы получить его бесплатно
Украина подала иск в ЕСПЧ, обвинив РФ в нападении на мирное население
ЕСПЧ
Украина подала иск в ЕСПЧ, обвинив РФ в нападении на мирное население
Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека, обвиняя Москву в военном вторжении и целенаправленных нападениях на гражданское население в нарушение международного права
Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
НАТО
Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к НАТО
Власти Болгарии высылают из страны 70 сотрудников российского посольства
Власти Болгарии высылают из страны 70 сотрудников российского посольства
Ушедший в отставку премьер-министр Кирилл Петков сообщил, что всего в российском посольстве работают 150 человек. Таким образом, из страны решили выслать половину дипломатов
США ввели санкции против Тины Канделаки и ее супруга
антироссийские санкции
США ввели санкции против Тины Канделаки и ее супруга
Власти США ввели санкции в отношении телеведущей Тины Канделаки, экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова и его семьи, против компаний «КамАЗ», «Туполев», а также Банка Москвы
Пилотам не разлетаться
Росавиация
Пилотам не разлетаться
Отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах
Происшествия
В Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении в регионе режима ЧС с 28 июня из-за лестных пожаров. Соответсвующий документ опубликован на официальном информационном портале Якутии
Росфинмониторинг получил доступ к операциям россиян с криптовалютой
криптовалюта
Росфинмониторинг получил доступ к операциям россиян с криптовалютой
Накануне глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сотрудники его ведомства видят все переводы и транзакции торговых площадок
Глава Росгвардии учредил медаль с символом Z за участие в спецоперации
война в украине
Глава Росгвардии учредил медаль с символом Z за участие в спецоперации
На лицевой стороне медали изображен военнослужащий с автоматом на фоне ленты, сложенной в виде буквы Z. На оборотной стороне изображена эмблема Росгвардии в виде двуглавого орла
У россиян обнаружили массовую веру в прекрасное будущее
Социология
У россиян обнаружили массовую веру в прекрасное будущее
Война с Украиной, санкции Запада и инъекция госпропаганды в дозах, которых не было со времен сталинского СССР, — вызвали в общественном сознании населения России сильнейший когнитивный диссонанс
Великобритания займётся проверкой экспортируемого Россией зерна
технологии
Великобритания займётся проверкой экспортируемого Россией зерна
Группа специалистов из разных стран под руководством Великобритании приступила к разработке технологии, с помощью которой можно будет определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки