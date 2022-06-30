Центробанк поддержал предложение Минфина о скупке валюты ради ослабления рубля
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала министра финансов Антона Силуанова в вопросе использования сверхдоходов от продажи нефти и газа на скупку валюты с целью ослабления рубля
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала министра финансов Антона Силуанова в вопросе использования сверхдоходов от продажи нефти и газа на скупку валюты с целью ослабления рубля.
В беседе с Frank Media Эльвира Набиуллина признала, что у регулятора почти не осталось возможностей влиять на курс рубля привычными способами, однако у Минфина есть эффективный инструмент. Речь идет о покупке валюты на рынке для ослабления рубля, который продолжает укрепляться к доллару и евро.
«Один из инструментов, который стабилизирует реальный эффективный курс, — это бюджетное правило. Многим бюджетное правило не нравится, потому что это сокращение бюджетных расходов, нельзя сразу конъюнктурные доходы потратить и т. д. Но реально это стабилизатор реального эффективного курса», — заявила глава Центробанка.
Сейчас все нефтегазовые сверхдоходы идут в резервы, однако спецоперация и санкции вынудили власти кардинально изменить принципы формирования бюджета, а само бюджетное правило было отправлено на пересмотр. В 2022 году все доходы бюджета идут на текущие расходы, а резервы не формируются.