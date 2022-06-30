Росстат констатировал смерть автопрома, выпуск автомобилей в России рухнул на 97%
Уход иностранных концернов и прекращение поставок компонентов из-за рубежа парализовали производство на заводах от Калиниграда до Владивостока
Российский автопром - отрасль, где напрямую заняты 300 тысяч человек, а с учетом смежных производств - три миллиона, - переживает клиническую смерть.
Уход иностранных концернов и прекращение поставок компонентов из-за рубежа парализовали производство на заводах от Калиниграда до Владивостока. По итогам мая выпуск легковых автомобилей в России сократился на 96,7% - то есть в 30 раз в годовом выражении, отчитался в среду Росстат. За месяц с конвейера сошли лишь 4 тысячи машин, хотя до войны это было 100 тысяч и более.
Из 20 автозаводов, которые работали в стране в начале года, к лету остались лишь два: это китайский Haval в Тульской области и многострадальный «АвтоВАЗ», который с перебоями, раз в неделю останавливая конвейер, пытается выпускать Lada Granta без подушек безопасности и ABS.
Ездить на таких машинах можно будет только по России. Но и других купить почти невозможно: продажи новых авто в мае рухнули на 84%. Немногочисленные дилеры, у которых еще остались запасы, распродают их, и они быстро заканчиваются, отмечает Азат Тимерханов из агентства «Автостат».
Идет поиск альтернативных поставщиков, обычно китайских, говорит он. Но пока эти усилия тщетны: согласно китайской таможенной статистике, экспорт автомобилей в Россию не вырос, а резко обвалился - на 83% год к году.
«Ситуация непростая», - заявил президент Владимир Путин 19 июня, собрав на совещание в Санкт-Петербурге членов правительства и глав крупнейших автоконцернов страны - «АвтоВАЗа», «Камаза», ГАЗа и «Соллерс Авто».«До окончания года нужно сделать всё необходимое, чтобы ситуация не стала чрезвычайной», - сказал он, призывая действовать срочно, без бюрократических проволочек.
Правительству Путин поставил задачу до 1 сентября подготовить стратегию развития автопрома, которая де-факто требует создать новую отрасль с технологического нуля. Нужно и сохранить рабочие места, и «насытить рынок», и создать дешевые машины на отечественной инженерно-технической базе, потребовал Путин. В качестве неотложной помощи в рынок зальют деньги: 10,2 мрд рублей — на льготное кредитование, 4,9 млрд — на льготный лизинг, 2,6 млрд — на скидки для электромобилей
Российский автопром, почти тотально завязанный на импорт, стоит перед угрозой примитивизации, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: «Наша автоиндустрия полагалась на зарубежные компоненты. Не было практически ни одного завода, который бы не работал на иностранных платформах. В России осуществлялась только сборка».
Теперь же, сетует Остапкович, «мы отстанем от всего мира на десятилетие».