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29 июня 2022, 23:15

ЕС обсуждает возможность транзита в Калининград подсанкционных товаров через свою территорию

Один из вариантов компромисса — снятие санкций ЕС на грузовые перевозок между Калининградом и остальной территории России на том основании, что это не считается международной торговлей

ЕС обсуждает возможность транзита в Калининград подсанкционных товаров через свою территорию
Фото: AP

В Евросоюзе идет обсуждение того, как разрешить транзит через свою территорию в Калининград грузов с товарами, попавшими под санкции. Об этом Reuters сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Один из вариантов компромисса, по словам собеседника агентства — снятие санкций ЕС на грузовые перевозок между Калининградом и остальной территории России на том основании, что это не считается международной торговлей, поскольку Калининград — часть РФ. Однако уступка может быть сделана при условии, что товары будут использоваться непосредственно на территории региона, а не экспортироваться через калининградский порт. Помимо этого, данный вариант может поставить Литву в уязвимое положение.

Еще один вариант — гуманитарные основания для разрешения транзита грузов, пишет Reuters.

Один из собеседников агентства заявил, что если традиционный маршрут через Беларусь и Литву не будет восстановлен, последняя опасается, что Москва может использовать военную силу, чтобы проложить сухопутный коридор через ее территорию. Помимо этого, экономика Европы сильно зависит от импорта российского газа и окажется в уязвимом положении при сокращении потоков.

По данным Reuters, решение по поводу компромисса может быть принято на следующей неделе или 10 июля, когда в список санкционных товаров попадут цемент и алкоголь. Сейчас действуют ограничения на транзит через страны ЕС в Калининград железа, стали и металлов.

На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа высказался против возвращения транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Однако до этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не хочет блокировать трафик между Калининградом и Россией. В ближайшее время Еврокомиссия представит разъяснения о порядке исполнения антироссийских санкций в контексте транспортного сообщения с Калининградом, сообщил он.

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