Меню
Общество
Как сделать миллионы на ЖКХ
29 июня 2022, 15:09

Избившие новосибирца и стрелявшие по его машине росгвардейцы отделались условными сроками

Майоры Росгвардии Иван Кудрявцев и Эдуард Усаньков признаны виновными в превышении полномочий. Во время спецоперации они перепутали цели

Избившие новосибирца и стрелявшие по его машине росгвардейцы отделались условными сроками

Майоры Росгвардии Иван Кудрявцев и Эдуард Усаньков признаны виновными в превышении полномочий. Во время спецоперации по задержанию подозреваемых они напали не на того жителя Новосибирска. Они так и не признали вину.

Первомайский райсуд Новосибирска признал Усанькова и Кудрявцева виновными по пунктам «а, б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств). Каждого приговорили к 3,5 годам колонии условно и на год лишили права занимать должности в силовых структурах, сообщила пресс-служба суда.

Усаньков и Кудрявцев были в числе сотрудников СОБРа, который задерживал подозреваемых в организации предполагаемого покушения мужчины, который в октябре 2017 года освобождался из ИК-3 в Первомайском районе Новосибирске. В момент операции у колонии проезжала случайная машина, и спецназ начал ее штурмовать.

За рулем сидел Вячеслав Романишко. Он рассказал журналистов, что напавшие на него были в обычной одежде, а не в отличительной форме. Они начали стрелять по его Toyota.

«Я закрыл голову руками, чтобы пули не попали мне в голову. Лежал, вокруг были выстрелы, больше 10 выстрелов точно, — рассказывал НГС пострадавший. — Затем почувствовал, что машина остановилась <…>, в стекла начали долбиться, требовали открыть. Я решил, что происходит теракт, и разблокировал дверь: понимал, что меня либо убьют, либо захватят в заложники».

Спецназовцы выволокли мужчину на асфальте в лужу бензина, который вытекал из простреленного бензобака, и начали избивать. «Потерпевший понял, что имеет дело не с бандитами или террористами, а с сотрудниками правоохранительных органов, лишь когда на него надели наручники», — пишет издание.

После ударов по голове у мужчины начались приступы эпилепсии, но по официальной версии следствия, ему причинили лишь легкий вред здоровью. Сами обвиняемые полностью отрицали вину, в том числе во время последнего слова в суде.

Прокуратура требовала для собровцев 6,5 лет.

Романишко обжалует мягкий приговор нападавшим в областном суде. Виновные силовики отказались отвечать на вопросы журналистов.

Материалы по теме
Глава Росгвардии учредил медаль с символом Z за участие в спецоперации
В Хакасии 11 бойцов ОМОНа отказались участвовать в спецоперации в Украине
В Краснодарском крае 12 бойцов ОМОНа уволили со службы из-за отказа ехать в Украину
Сейчас на главной
«Колыма» и «Байкал» подождут?
Дороги России
«Колыма» и «Байкал» подождут?
17 июня стало известно о намерении правительства Российской Федерации выделить 2 триллиона рублей на восстановлении экономики так называемых «Донецкой и Луганской Народных Республик»
Рублю готовят интервенции
укрепление рубля
Рублю готовят интервенции
Курс рубля вплотную подошел к 50 руб./$, и терпение правительства лопнуло. Бюджет готов пожертвовать частью сырьевых сверхдоходов текущего года, направляя их на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила
Два жителя Белгорода выиграли диван, не вставая с него четыре дня
Конкурсы
Два жителя Белгорода выиграли диван, не вставая с него четыре дня
Мебельный магазин в Белгороде завершил конкурс, участники которого должны были сидеть на диване как можно дольше, чтобы получить его бесплатно
Украина подала иск в ЕСПЧ, обвинив РФ в нападении на мирное население
ЕСПЧ
Украина подала иск в ЕСПЧ, обвинив РФ в нападении на мирное население
Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека, обвиняя Москву в военном вторжении и целенаправленных нападениях на гражданское население в нарушение международного права
Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
НАТО
Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к НАТО
Власти Болгарии высылают из страны 70 сотрудников российского посольства
Власти Болгарии высылают из страны 70 сотрудников российского посольства
Ушедший в отставку премьер-министр Кирилл Петков сообщил, что всего в российском посольстве работают 150 человек. Таким образом, из страны решили выслать половину дипломатов
США ввели санкции против Тины Канделаки и ее супруга
антироссийские санкции
США ввели санкции против Тины Канделаки и ее супруга
Власти США ввели санкции в отношении телеведущей Тины Канделаки, экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова и его семьи, против компаний «КамАЗ», «Туполев», а также Банка Москвы
Пилотам не разлетаться
Росавиация
Пилотам не разлетаться
Отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах
Происшествия
В Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении в регионе режима ЧС с 28 июня из-за лестных пожаров. Соответсвующий документ опубликован на официальном информационном портале Якутии
Росфинмониторинг получил доступ к операциям россиян с криптовалютой
криптовалюта
Росфинмониторинг получил доступ к операциям россиян с криптовалютой
Накануне глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сотрудники его ведомства видят все переводы и транзакции торговых площадок
Глава Росгвардии учредил медаль с символом Z за участие в спецоперации
война в украине
Глава Росгвардии учредил медаль с символом Z за участие в спецоперации
На лицевой стороне медали изображен военнослужащий с автоматом на фоне ленты, сложенной в виде буквы Z. На оборотной стороне изображена эмблема Росгвардии в виде двуглавого орла
У россиян обнаружили массовую веру в прекрасное будущее
Социология
У россиян обнаружили массовую веру в прекрасное будущее
Война с Украиной, санкции Запада и инъекция госпропаганды в дозах, которых не было со времен сталинского СССР, — вызвали в общественном сознании населения России сильнейший когнитивный диссонанс
Великобритания займётся проверкой экспортируемого Россией зерна
технологии
Великобритания займётся проверкой экспортируемого Россией зерна
Группа специалистов из разных стран под руководством Великобритании приступила к разработке технологии, с помощью которой можно будет определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки
Вице-президент «Роснефти» назвал Гитлера «великим стратегом» и призвал к мобилизации
мобилизация
Вице-президент «Роснефти» назвал Гитлера «великим стратегом» и призвал к мобилизации
Идея мобилизации для пополнения группировки в Украине продолжает обсуждаться в России, несмотря на многочисленные попытки Кремля опровергнуть планы массового призыва в армию
Россия допустила дефолт по суверенному долгу
дефолт
Россия допустила дефолт по суверенному долгу
Россия допустила дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, это произошло впервые с 1918 года
В Южной Африке более 20 подростков скончались во время вечеринки в клубе
чп в клубе
В Южной Африке более 20 подростков скончались во время вечеринки в клубе
В городе Ист-Лондон (Южная Африка) после вечеринки в ночном клубе скончался более 21 подросток. Большинство молодых людей нашли мертвыми непосредственно в клубе, а несколько человек скончались позже в больнице
Страны «Большой семерки» договорились о запрете на импорт золота из России
G7
Страны «Большой семерки» договорились о запрете на импорт золота из России
Страны «Большой семерки» договорились о запрете на импорт золота из России, следует из заявлений правительства Великобритании и президента США Джо Байдена
Кто стоит за самоубийствами представителей российской элиты?
элита
Кто стоит за самоубийствами представителей российской элиты?
Эксперты сходятся во мнении, что современная Россия и инструменты, которыми пользуются ее спецслужбы, заставляют смотреть критически на версию самоубийств высокопоставленных россиян, связанных с «Газпромом»