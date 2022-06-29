Меню
Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
29 июня 2022, 13:23

Два жителя Белгорода выиграли диван, не вставая с него четыре дня

Мебельный магазин в Белгороде завершил конкурс, участники которого должны были сидеть на диване как можно дольше, чтобы получить его бесплатно

Два жителя Белгорода выиграли диван, не вставая с него четыре дня

Мебельный магазин в Белгороде завершил конкурс, участники которого должны были сидеть на диване как можно дольше, чтобы получить его бесплатно.

«Прояви себя и забери диван от Мебельного города бесплатно! Все, что для этого нужно — просидеть на диване дольше всех!», — говорилось в объявлении ТЦ «Мебельный город».

Согласно условиям конкурса «Диван за выдержку», любой желающий мог занять одно из шести мест на диване. На второй день проведения акции сидеть остались четверо участников, на третий день — трое. Борьбу за предмет интерьера продолжили два мужчины и один подросток.

Днем 27 июня несовершеннолетний мальчик выбыл из соревнования, заняв третье место.

В результате администрация торгового центра завершила конкурс 28 июня и объявила «боевую ничью».

«Разыгрываемый диван Тандем-3 отправляется Андрею, а Станислав выбрал себе другой, в эквивалентной стоимости», — рассказали организаторы конкурса, уточнив, что второй победитель выбрал диван стоимостью 86 700 рублей.

Подростку вручили 15 тысяч рублей и кресло-мешок. «Подъем» сообщает, что теперь комиссия по делам несовершеннолетних отправилась проверять семью 13-летнего мальчика.

Ранее администрация торгового центра рассказывала, что в конкурсе участвовали трое несовершеннолетних, двое из них сдались на вторые сутки. По правилам конкурса нельзя вставать с дивана даже для посещения туалета.

Представитель магазина Никита Игнатьев говорил «Московскому комсомольцу», что у участников конкурса были «какие-то хитрости» с туалетом, но какие — «большой секрет».

Материалы по теме
В Брянске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище
Краснодар признан самым благоустроенным городом России
Дана Борисова фейкнула на победу
Сейчас на главной
«Колыма» и «Байкал» подождут?
Дороги России
«Колыма» и «Байкал» подождут?
17 июня стало известно о намерении правительства Российской Федерации выделить 2 триллиона рублей на восстановлении экономики так называемых «Донецкой и Луганской Народных Республик»
Избившие новосибирца и стрелявшие по его машине росгвардейцы отделались условными сроками
росгвардия
Избившие новосибирца и стрелявшие по его машине росгвардейцы отделались условными сроками
Майоры Росгвардии Иван Кудрявцев и Эдуард Усаньков признаны виновными в превышении полномочий. Во время спецоперации они перепутали цели
Рублю готовят интервенции
укрепление рубля
Рублю готовят интервенции
Курс рубля вплотную подошел к 50 руб./$, и терпение правительства лопнуло. Бюджет готов пожертвовать частью сырьевых сверхдоходов текущего года, направляя их на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила
Украина подала иск в ЕСПЧ, обвинив РФ в нападении на мирное население
ЕСПЧ
Украина подала иск в ЕСПЧ, обвинив РФ в нападении на мирное население
Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека, обвиняя Москву в военном вторжении и целенаправленных нападениях на гражданское население в нарушение международного права
Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
НАТО
Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к НАТО
Власти Болгарии высылают из страны 70 сотрудников российского посольства
Власти Болгарии высылают из страны 70 сотрудников российского посольства
Ушедший в отставку премьер-министр Кирилл Петков сообщил, что всего в российском посольстве работают 150 человек. Таким образом, из страны решили выслать половину дипломатов
США ввели санкции против Тины Канделаки и ее супруга
антироссийские санкции
США ввели санкции против Тины Канделаки и ее супруга
Власти США ввели санкции в отношении телеведущей Тины Канделаки, экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова и его семьи, против компаний «КамАЗ», «Туполев», а также Банка Москвы
Пилотам не разлетаться
Росавиация
Пилотам не разлетаться
Отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах
Происшествия
В Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении в регионе режима ЧС с 28 июня из-за лестных пожаров. Соответсвующий документ опубликован на официальном информационном портале Якутии
Росфинмониторинг получил доступ к операциям россиян с криптовалютой
криптовалюта
Росфинмониторинг получил доступ к операциям россиян с криптовалютой
Накануне глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сотрудники его ведомства видят все переводы и транзакции торговых площадок
Глава Росгвардии учредил медаль с символом Z за участие в спецоперации
война в украине
Глава Росгвардии учредил медаль с символом Z за участие в спецоперации
На лицевой стороне медали изображен военнослужащий с автоматом на фоне ленты, сложенной в виде буквы Z. На оборотной стороне изображена эмблема Росгвардии в виде двуглавого орла
У россиян обнаружили массовую веру в прекрасное будущее
Социология
У россиян обнаружили массовую веру в прекрасное будущее
Война с Украиной, санкции Запада и инъекция госпропаганды в дозах, которых не было со времен сталинского СССР, — вызвали в общественном сознании населения России сильнейший когнитивный диссонанс
Великобритания займётся проверкой экспортируемого Россией зерна
технологии
Великобритания займётся проверкой экспортируемого Россией зерна
Группа специалистов из разных стран под руководством Великобритании приступила к разработке технологии, с помощью которой можно будет определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки
Вице-президент «Роснефти» назвал Гитлера «великим стратегом» и призвал к мобилизации
мобилизация
Вице-президент «Роснефти» назвал Гитлера «великим стратегом» и призвал к мобилизации
Идея мобилизации для пополнения группировки в Украине продолжает обсуждаться в России, несмотря на многочисленные попытки Кремля опровергнуть планы массового призыва в армию
Россия допустила дефолт по суверенному долгу
дефолт
Россия допустила дефолт по суверенному долгу
Россия допустила дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, это произошло впервые с 1918 года
В Южной Африке более 20 подростков скончались во время вечеринки в клубе
чп в клубе
В Южной Африке более 20 подростков скончались во время вечеринки в клубе
В городе Ист-Лондон (Южная Африка) после вечеринки в ночном клубе скончался более 21 подросток. Большинство молодых людей нашли мертвыми непосредственно в клубе, а несколько человек скончались позже в больнице
Страны «Большой семерки» договорились о запрете на импорт золота из России
G7
Страны «Большой семерки» договорились о запрете на импорт золота из России
Страны «Большой семерки» договорились о запрете на импорт золота из России, следует из заявлений правительства Великобритании и президента США Джо Байдена
Кто стоит за самоубийствами представителей российской элиты?
элита
Кто стоит за самоубийствами представителей российской элиты?
Эксперты сходятся во мнении, что современная Россия и инструменты, которыми пользуются ее спецслужбы, заставляют смотреть критически на версию самоубийств высокопоставленных россиян, связанных с «Газпромом»