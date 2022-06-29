Два жителя Белгорода выиграли диван, не вставая с него четыре дня
Мебельный магазин в Белгороде завершил конкурс, участники которого должны были сидеть на диване как можно дольше, чтобы получить его бесплатно
Мебельный магазин в Белгороде завершил конкурс, участники которого должны были сидеть на диване как можно дольше, чтобы получить его бесплатно.
«Прояви себя и забери диван от Мебельного города бесплатно! Все, что для этого нужно — просидеть на диване дольше всех!», — говорилось в объявлении ТЦ «Мебельный город».
Согласно условиям конкурса «Диван за выдержку», любой желающий мог занять одно из шести мест на диване. На второй день проведения акции сидеть остались четверо участников, на третий день — трое. Борьбу за предмет интерьера продолжили два мужчины и один подросток.
Днем 27 июня несовершеннолетний мальчик выбыл из соревнования, заняв третье место.
В результате администрация торгового центра завершила конкурс 28 июня и объявила «боевую ничью».
«Разыгрываемый диван Тандем-3 отправляется Андрею, а Станислав выбрал себе другой, в эквивалентной стоимости», — рассказали организаторы конкурса, уточнив, что второй победитель выбрал диван стоимостью 86 700 рублей.
Подростку вручили 15 тысяч рублей и кресло-мешок. «Подъем» сообщает, что теперь комиссия по делам несовершеннолетних отправилась проверять семью 13-летнего мальчика.
Ранее администрация торгового центра рассказывала, что в конкурсе участвовали трое несовершеннолетних, двое из них сдались на вторые сутки. По правилам конкурса нельзя вставать с дивана даже для посещения туалета.
Представитель магазина Никита Игнатьев говорил «Московскому комсомольцу», что у участников конкурса были «какие-то хитрости» с туалетом, но какие — «большой секрет».