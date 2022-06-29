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29 июня 2022, 12:55

Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к НАТО

Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы союзниками в течение двух дней, заявила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

Среди вопросов Анкары к потенциальным партнерам по Альянсу была поддержка ими Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической группировкой. Столтенберг объявил, что в рамках соглашения Анкара добилась от Швеции и Финляндии обещания об экстрадиции обвиненных Стамбулом в терроризме мигрантов обратно в Турцию.

«Экстрадиция – это благородная вещь, которую делают союзники по НАТО с людьми, осужденными за террористическую активность», – подчеркнул Столтенберг.

В своем заявлении он назвал РПК террористической организацией. Помимо Турции, террористической РПЕ признана в США, государствах Евросоюза и некоторых других странах.

Канцелярия финского президента также подтвердила, что Хельсинки, Стокгольм и Анкара обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.

В администрации президента Турции отметили, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать Рабочую партию Курдистана и другие формирования, которые Анкара считает террористическими.

Власти США не делали никаких обещаний Турции взамен на ее решение снять возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и решили вступить в НАТО из соображений собственной безопасности после нападения России на Украину. Изначально Турция заблокировала переговоры о вступлении этих стран в НАТО.

Переговоры не стартовали из-за позиции Анкары, которая считает, что Хельсинки и Стокгольм занимаются поддержкой Рабочей партии Курдистана и курдских активистов, которые в Турции признаны террористическими.

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