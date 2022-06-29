Власти Болгарии высылают из страны 70 сотрудников российского посольства
Ушедший в отставку премьер-министр Кирилл Петков сообщил, что всего в российском посольстве работают 150 человек. Таким образом, из страны решили выслать половину дипломатов
Власти Болгарии сообщили о высылке 70 сотрудников посольства России. Сотрудников консульства подозревают в осуществлении шпионской деятельности.
Ушедший в отставку премьер-министр Кирилл Петков сообщил, что всего в российском посольстве работают 150 человек. Таким образом, из страны решили выслать половину дипломатов.
«Я хочу сказать всем зарубежным странам, не только России, что все те, кто работает против интересов Болгарии, будут отозваны, чтобы вернуться в страну, из которой они прибыли», — заявил экс-премьер, слова которого приводит «Болгарское телеграфное агентство».
В МИД Болгарии объяснили причины высылки сотрудников посольства «деятельностью российских должностных лиц», которая классифицирована «как угроза национальной безопасности», пишет The Insider (издание признано иностранным агентом).
Напомним, что на минувшей неделе парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Кирилла Петкова. Кабмин в полном составе ушел в отставку. Чиновник обвинил в сложившейся ситуации своих пророссийских оппонентов и посла РФ в Болгарии Элеонору Митрофанову.