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29 июня 2022, 09:21

Власти США ввели санкции против Тины Канделаки и ее супруга

Власти США ввели санкции в отношении телеведущей Тины Канделаки, экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова и его семьи, против компаний «КамАЗ», «Туполев», а также Банка Москвы

Власти США ввели санкции против Тины Канделаки и ее супруга
Фото: m.5-tv.ru

Власти США ввели санкции в отношении телеведущей Тины Канделаки, экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова и его семьи, против компаний «КамАЗ», «Туполев», а также Банка Москвы.

Всего санкционный список Минфина США пополнили 57 человек, большинство из которых имеют отношение к Союзу добровольцев Донбасса.

В этот список также вошли Тина Канделаки, ее супруг Василий Бровко - учредитель PR-агентства «Апостол» (позже было переименовано в ООО «Новая стратегия»). Агентство получает контракты от «Ростеха», «Аэрофлота» и других государственных компаний. В 2013 году Бровко перешел на работу в «Ростех». Второй соучредитель «Апостола» Олег Беркович, который также попал под санкции, стал помощником губернатора Севастополя.

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