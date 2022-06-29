29 июня 2022, 09:21
Власти США ввели санкции против Тины Канделаки и ее супруга
Власти США ввели санкции в отношении телеведущей Тины Канделаки, экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова и его семьи, против компаний «КамАЗ», «Туполев», а также Банка Москвы
Фото: m.5-tv.ru
Власти США ввели санкции в отношении телеведущей Тины Канделаки, экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова и его семьи, против компаний «КамАЗ», «Туполев», а также Банка Москвы.
Всего санкционный список Минфина США пополнили 57 человек, большинство из которых имеют отношение к Союзу добровольцев Донбасса.
В этот список также вошли Тина Канделаки, ее супруг Василий Бровко - учредитель PR-агентства «Апостол» (позже было переименовано в ООО «Новая стратегия»). Агентство получает контракты от «Ростеха», «Аэрофлота» и других государственных компаний. В 2013 году Бровко перешел на работу в «Ростех». Второй соучредитель «Апостола» Олег Беркович, который также попал под санкции, стал помощником губернатора Севастополя.