В Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении в регионе режима ЧС с 28 июня из-за лестных пожаров. Соответсвующий документ опубликован на официальном информационном портале Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении в регионе режима ЧС с 28 июня из-за лестных пожаров. Соответсвующий документ опубликован на официальном информационном портале Якутии.
Как рассказал Николаев в своем телеграм-канале, за последние сутки в лесах региона появилось 34 новых пожара, и их число достигло 60. «Поэтому, несмотря на то, что количество лесных пожаров сейчас в несколько раз меньше, чем в аналогичный период прошлого года, в целях мобилизации ресурсов для подготовки к пику пожароопасности я принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории республики», — отметил глава Якутии.
По данным Федерального агентства лесного хозяйства ФБУ «Авиалесоохрана», в регионе в период с начала года до 23 июня появился 131 пожар, их общая площадь составляет 49,4 тысяч гектаров. 24 июня в Якутии тушили пожары на территории 23,8 тысяч гектаров, еще три пожара площадью 5,8 тысяч гектаров власти решили не тушить.
Ранее стало известно о решении приостановить или прекратить тушение части лестных пожаров в Красноярском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе. Причиной для этого «Авиалесоохрана» называла удаленность территорий и, что «прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен».