Росфинмониторинг получил доступ к операциям россиян с криптовалютой
Накануне глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сотрудники его ведомства видят все переводы и транзакции торговых площадок
Российские власти получили доступ к данным о движении криптовалют россиян.
Накануне глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сотрудники его ведомства видят все переводы и транзакции торговых площадок. Чиновник добавил, что сделки с криптовалютой далеко не всегда проводятся исключительно для инвестиций или биржевых спекуляций. Зачастую криптоактивы якобы используются для вывода средств или финансирования незаконной деятельности.
Глава Росфинмониторинга добавил, что на двух зарубежных площадках и двух биржах несколько сот тысяч российских граждан участвуют в сделках на десятки миллиардов.
«И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, и киберпреступность, и прочее», — заявил чиновник.
В 2020 году ведомство представило прототип системы на основе искусственного интеллекта «Прозрачный блокчейн», который позволит отслеживать действия с криптовалютой.