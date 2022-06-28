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28 июня 2022, 09:27

Росфинмониторинг получил доступ к операциям россиян с криптовалютой

Накануне глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сотрудники его ведомства видят все переводы и транзакции торговых площадок

Росфинмониторинг получил доступ к операциям россиян с криптовалютой
Фото: ostrovrusa.ru

Российские власти получили доступ к данным о движении криптовалют россиян.

Накануне глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сотрудники его ведомства видят все переводы и транзакции торговых площадок. Чиновник добавил, что сделки с криптовалютой далеко не всегда проводятся исключительно для инвестиций или биржевых спекуляций. Зачастую криптоактивы якобы используются для вывода средств или финансирования незаконной деятельности.

Глава Росфинмониторинга добавил, что на двух зарубежных площадках и двух биржах несколько сот тысяч российских граждан участвуют в сделках на десятки миллиардов.

«И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, и киберпреступность, и прочее», — заявил чиновник.

В 2020 году ведомство представило прототип системы на основе искусственного интеллекта «Прозрачный блокчейн», который позволит отслеживать действия с криптовалютой.

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