Глава Росгвардии учредил медаль с символом Z за участие в спецоперации
На лицевой стороне медали изображен военнослужащий с автоматом на фоне ленты, сложенной в виде буквы Z. На оборотной стороне изображена эмблема Росгвардии в виде двуглавого орла
Глава Росгвардии Виктор Золотов учредил памятную медаль «Участнику специальной военной операции».
На лицевой стороне медали изображен военнослужащий с автоматом на фоне ленты, сложенной в виде буквы Z. На оборотной стороне изображена эмблема Росгвардии в виде двуглавого орла, сообщает «Медуза» (издание признано инагентом).
В приказе за подписью Виктора Золотова говорится, что этой медалью будут награждать сотрудников Росгвардии, которые принимали участие в «специальной военной операции». В какое именно спецоперации, не уточняется. Скоре всего, речь идет о специальной военной операции в Украине.
Отметим, что бойцы Росгвардии наряду с военнослужащими российской армии принимают участие в спецоперации на территории Украины. Они занимаются охраной занятых военными территорий и промышленных объектов.