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Экономика
Иностранные агенты «Росатома»
28 июня 2022, 00:58

У россиян обнаружили массовую веру в прекрасное будущее

Война с Украиной, санкции Запада и инъекция госпропаганды в дозах, которых не было со времен сталинского СССР, — вызвали в общественном сознании населения России сильнейший когнитивный диссонанс

У россиян обнаружили массовую веру в прекрасное будущее

Война с Украиной, санкции Запада и инъекция госпропаганды в дозах, которых не было со времен сталинского СССР, — вызвали в общественном сознании населения России сильнейший когнитивный диссонанс.

Столкнувшись с рекордной за 20 лет инфляцией, новой волной падения реальных доходов и исчезновением импортных товаров, россияне неожиданно поверили, что теперь-то экономика встала на верный путь, показал опрос, который ежемесячно проводит «инФОМ» для Банка России.

Оценки текущего состояния экономики предсказуемо рухнули: каждый четвертый считает, что инфляция в стране вдвое выше официальной и превышает превышает 30%; 71% жалуются, что цены выросли «сильнее, чем раньше». Общий индекс настроений потребителей упал до 6-летнего минимума (63 пункта в апреле) и лишь немного восстановился на четвертый месяц войны (70 пунктов в июне).

Однако индекс ожиданий относительно будущего подскочил сразу же, как только в Украине полилась кровь, и с тех пор только растет. Его текущие значения — 107,7 пункта — близки к рекордным за все время наблюдений. Выше перспективы страны оценивались лишь в патриотическом угаре аннексии Крыма (115 пунктов) и в период президентских выборов-2018.

Люди ждут «прорыва» в промышленности и обилия высокооплачиваемых рабочих мест, следует из опроса. Так, индексы ожиданий по производству и ситуации с безработицей подскочили до исторических максимумов (140 и 81 пункт соответственно), а по собственным доходам — до пика за 4 года (90 пунктов).

Пропасть между мрачным настоящим и радужным будущим в сознании граждан РФ достигла рекордных размеров за все время наблюдений — почти 40 пунктов. Причем, терпеть десятилетиями люди не готовы: резких ожиданий к лучшему они ждут уже в следующем году.

Нынешние экономические трудности, совпав с ростом политической поддержки власти, могут вернуть общественные оценки к ситуации 2016–2017 годов, рассуждает руководитель отдела прикладных социологических исследований «Левада-центра» Степан Гончаров. «Тогда большому число россиян проблемы были хорошо заметны, но казались временными», — напоминает он. 

Но как и четыре года назад сбыться такому сценарию едва ли суждено. Даже хронически оптимистичное Минэкономразвития закладывает в прогнозы два года падения экономики (суммарно на 8,5%) и медленное восстановление, которое растянется на годы. МВФ ждет падения 8,5% в этом году и на 2,3% — в следующем, а Институт международных финансов — на 15% за два года, прогнозируя крах, который в одночасье сотрет 15 лет экономического роста.

Люди все еще не осознали масштабы шока; многие продолжают верить, что в страну вернутся иностранные бренды. Но эффект санкций будет становиться все более ощутимым по мере того, как они затрагивают все больше секторов экономики, предупреждает экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

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