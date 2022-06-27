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27 июня 2022, 16:45

Великобритания займётся проверкой экспортируемого Россией зерна

Группа специалистов из разных стран под руководством Великобритании приступила к разработке технологии, с помощью которой можно будет определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки

Великобритания займётся проверкой экспортируемого Россией зерна

Группа специалистов из разных стран под руководством Великобритании приступила к разработке технологии, с помощью которой можно будет определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки. Это позволит выяснить, было ли зерно выращено в Украине. Об этом 27 июня заявил министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

По его словам, новая разработка подразумевает, что всё зерно из России будет проходить проверку для установления региона, где оно было выращено. Юстис добавил, что это поможет препятствовать поступлению незаконно вывезенного украинского зерна на мировые рынки.

По словам министра, Британия параллельно пытается помочь Украине в восстановлении разрушенных железнодорожных путей, чтобы вывозить украинское зерно наземными путями.

26 июня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что с начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия вывезла из оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

Украина является четвёртым по величине экспортёром зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.

На данный момент украинские морские порты заблокированы. Представитель ООН Маурицио Мартина ранее заявил, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 миллионов.

Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в незаконном присвоении украинского зерна. Российские власти все обвинения отрицают.

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