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27 июня 2022, 11:03

Вице-президент «Роснефти» назвал Гитлера «великим стратегом» и призвал к мобилизации

Идея мобилизации для пополнения группировки в Украине продолжает обсуждаться в России, несмотря на многочисленные попытки Кремля опровергнуть планы массового призыва в армию

Вице-президент «Роснефти» назвал Гитлера «великим стратегом» и призвал к мобилизации

Идея мобилизации для пополнения группировки в Украине продолжает обсуждаться в России, несмотря на многочисленные попытки Кремля опровергнуть планы массового призыва в армию.

Вслед за обвиняемым в ударе по «Боингу» над Донбассом Игорем Гиркиным об идее мобилизации высказался вице-президент нефтяной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

Комментируя возможность мобилизации в эфире YouTube-канала Соловьёв Live, Леонтьев вспомнил опыт Третьего Рейха и неожиданно восхитился стратегическим мастерством Адольфа Гитлера.

«Адольф Алоизович Гитлер - великий стратег ... перешёл к мобилизации в 42 году, и было уже поздно», - сказал Леонтьев.

О возможности массовой мобилизации в России в начале мая заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, предрекавший, что президент Владимир Путин объявит о ней на параде 9 мая. Путин может сказать, что ему нужно «больше людей, больше пушечного мяса», прогнозировал Уоллес, добавляя, что это будет «жалкая попытка» с учетом «некомпетентности» российского генералитета.

И хотя предсказания британского Минобороны не сбылись, западные чиновники по-прежнему полагают, что массовая мобилизация в России неизбежна - это лишь вопрос времени. 

Британские власти на прошлой неделе провели брифинг для журналистов, где сообщили, что причиной мобилизации — первой для страны с 1945 года — может стать растущий «счет потерь», которые оцениваются в 20 тысяч убитых.

В Москве опасаются, что массовая мобилизация вызовет беспорядки в крупных городах, и «проводят очень большую» работу по поиску желающих отправиться на войну в беднейших регионах, утверждают западные чиновники.

По их данным, в Кремле также обеспокоены, что мобилизация будет воспринята как признание провала украинской кампании, которая задумывалась как быстрая и чистая операция, а обернулась затяжным изматывающим конфликтом.

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