Вице-президент «Роснефти» назвал Гитлера «великим стратегом» и призвал к мобилизации
Идея мобилизации для пополнения группировки в Украине продолжает обсуждаться в России, несмотря на многочисленные попытки Кремля опровергнуть планы массового призыва в армию
Идея мобилизации для пополнения группировки в Украине продолжает обсуждаться в России, несмотря на многочисленные попытки Кремля опровергнуть планы массового призыва в армию.
Вслед за обвиняемым в ударе по «Боингу» над Донбассом Игорем Гиркиным об идее мобилизации высказался вице-президент нефтяной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.
Комментируя возможность мобилизации в эфире YouTube-канала Соловьёв Live, Леонтьев вспомнил опыт Третьего Рейха и неожиданно восхитился стратегическим мастерством Адольфа Гитлера.
«Адольф Алоизович Гитлер - великий стратег ... перешёл к мобилизации в 42 году, и было уже поздно», - сказал Леонтьев.
О возможности массовой мобилизации в России в начале мая заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, предрекавший, что президент Владимир Путин объявит о ней на параде 9 мая. Путин может сказать, что ему нужно «больше людей, больше пушечного мяса», прогнозировал Уоллес, добавляя, что это будет «жалкая попытка» с учетом «некомпетентности» российского генералитета.
И хотя предсказания британского Минобороны не сбылись, западные чиновники по-прежнему полагают, что массовая мобилизация в России неизбежна - это лишь вопрос времени.
Британские власти на прошлой неделе провели брифинг для журналистов, где сообщили, что причиной мобилизации — первой для страны с 1945 года — может стать растущий «счет потерь», которые оцениваются в 20 тысяч убитых.
В Москве опасаются, что массовая мобилизация вызовет беспорядки в крупных городах, и «проводят очень большую» работу по поиску желающих отправиться на войну в беднейших регионах, утверждают западные чиновники.
По их данным, в Кремле также обеспокоены, что мобилизация будет воспринята как признание провала украинской кампании, которая задумывалась как быстрая и чистая операция, а обернулась затяжным изматывающим конфликтом.