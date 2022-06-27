Россия допустила дефолт по суверенному долгу
Россия допустила дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, это произошло впервые с 1918 года
Россия допустила дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, это произошло впервые с 1918 года.
Срок выплат на сумму порядка $100 млн истек в ночь на 27 июня, и окончание этого периода, как сообщает Bloomberg, является событием дефолта. Москва отрицает, что допустила дефолт.
«Учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам, дефолт на данный момент также является в основном символическим и не имеет большого значения для россиян, столкнувшихся с двузначной инфляцией и худшим экономическим спадом за последние годы», — утверждает издание.
Американские власти 24 мая не продлили срок действия генеральной лицензии, по которой Россия обслуживала госдолг. Российский Минфин объявил, что владельцам облигаций будет предложено получить расчет в рублях «в обход иностранной инфраструктуры».
Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина утверждала, что у России достаточно ресурсов, чтобы платить по долгам. В июне Минфин РФ начал проводить выплаты по еврооблигациям по новой схеме в рублях.
14 июня два крупнейших американских инвестиционных банка JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России.