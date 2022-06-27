27 июня 2022, 08:34
В Южной Африке более 20 подростков скончались во время вечеринки в клубе
В городе Ист-Лондон (Южная Африка) после вечеринки в ночном клубе скончался более 21 подросток. Большинство молодых людей нашли мертвыми непосредственно в клубе, а несколько человек скончались позже в больнице
Фото: mirtesen.ru
В городе Ист-Лондон (Южная Африка) после вечеринки в ночном клубе скончался более 21 подросток. Большинство молодых людей нашли мертвыми непосредственно в клубе, а несколько человек скончались позже в больнице.
В местной полиции сообщили, что погибшим было от 13 до 20 лет.
Причина массовой гибели подростков пока не установлена. Известно, что на их телах нет следов насильственной смерти.
Предполагается, что молодые люди могли скончаться в результате контрафактного алкоголя. Клуб, в котором произошел инцидент, продавал несовершеннолетним алкоголь, пишет The Guardian.