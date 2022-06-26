Страны «Большой семерки» договорились о запрете на импорт золота из России
Страны «Большой семерки» договорились о запрете на импорт золота из России, следует из заявлений правительства Великобритании и президента США Джо Байдена
Страны «Большой семерки» договорились о запрете на импорт золота из России, следует из заявлений правительства Великобритании и президента США Джо Байдена.
В сообщении британского правительства сказано, что российское золото нельзя будет ввезти в Великобританию, США, Японию и Канаду. Три другие страны группы — Франция, Германия и Италия, как и Евросоюз в целом, в тексте не упоминаются.
Байден заявил, что страны «Большой семерки» «вместе» объявят о запрете на импорт российского золота. Президент США отметил, что это важная статья российского экспорта, которая приносит РФ «десятки миллиардов долларов».
Британские власти заявили, что в 2021 году экспорт золота принес России 12,6 миллиарда фунтов. «Его ценность для российской элиты выросла в последние месяцы: олигархи кинулись покупать золотые слитки, пытаясь уберечься от финансового эффекта западных санкций», — утверждается в сообщении.
Власти России решение пока не прокомментировали.
По данным Reuters, на саммите «Большой семерки», который проходит в Германии, также обсуждается установление максимальной цены на российскую нефть и поиск источников нефти и газа, которые могли бы заменить Россию.