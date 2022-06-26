26 июня 2022, 02:22
На Кубани машиниста уволили из-за отказа водить поезд с символами Z и V
В Кропоткине в Краснодарском крае машиниста поезда вынудили уволиться из-за его позиции против проведения спецоперации в Украине. Перед этим мужчина был оштрафован за дискредитацию российской армии
Фото: kapital-rus.ru
В Кропоткине в Краснодарском крае машиниста поезда вынудили уволиться из-за его позиции против проведения спецоперации в Украине.
По данным «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом), Александра Шабанова уволили из-за отказа управлять поездом с символами Z и V. Перед этим он был оштрафован по статье о дискредитации российской армии.
«Я не хотел ездить на Локомотиве с буквами Z и V, а также записывал антивоенные ролики и выкладывал их на YouTube-канале», - рассказал машинист.
Шабанов добавил, что за все 12 лет работы у него не было ни одного дисциплинарного взыскания и нарушения, однако начальство «точило на него зуб».