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26 июня 2022, 01:13

Госдума разрешит военкоматам принимать на контрактную службу выпускников школ

Депутаты Госдумы на фоне спецоперации в Украине рассмотрят законопроект, разрешающий военкоматам принимать на военную службу по контракту граждан мужского пола со средним образованием, которые не поступали в запас и подлежат призыву на срочную службу

Госдума разрешит военкоматам принимать на контрактную службу выпускников школ
Фото: citysever.ru

Депутаты Госдумы на фоне спецоперации в Украине рассмотрят законопроект, разрешающий военкоматам принимать на военную службу по контракту граждан мужского пола со средним образованием, которые не поступали в запас и подлежат призыву на срочную службу. Под эти требования среди прочих попадают выпускники школ, сообщает «Би-би-си».

Документ народные избранники планируют рассмотреть 28 июня.

Законопроект о контрактной службе предусматривает снижение не только возрастного, но и образовательного ценза для военных-контрактником. Сейчас подписывать первый контракт могут выпускники техникумов и профучилищ со средним профессиональным образованием, если они соответствуют подлежат призыву или уже служат в армии и не состоят в запасе.

Также контракт могут подписывать военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении военной службы; военнослужащие, проходящие службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее образование; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев; граждане, находящиеся в запасе и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие высшее образование.

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