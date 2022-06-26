Госдума разрешит военкоматам принимать на контрактную службу выпускников школ
Депутаты Госдумы на фоне спецоперации в Украине рассмотрят законопроект, разрешающий военкоматам принимать на военную службу по контракту граждан мужского пола со средним образованием, которые не поступали в запас и подлежат призыву на срочную службу
Депутаты Госдумы на фоне спецоперации в Украине рассмотрят законопроект, разрешающий военкоматам принимать на военную службу по контракту граждан мужского пола со средним образованием, которые не поступали в запас и подлежат призыву на срочную службу. Под эти требования среди прочих попадают выпускники школ, сообщает «Би-би-си».
Документ народные избранники планируют рассмотреть 28 июня.
Законопроект о контрактной службе предусматривает снижение не только возрастного, но и образовательного ценза для военных-контрактником. Сейчас подписывать первый контракт могут выпускники техникумов и профучилищ со средним профессиональным образованием, если они соответствуют подлежат призыву или уже служат в армии и не состоят в запасе.
Также контракт могут подписывать военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении военной службы; военнослужащие, проходящие службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее образование; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев; граждане, находящиеся в запасе и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие высшее образование.