Меню
В мире
Белоруссия больше не «Белая Россия»
25 июня 2022, 16:20

В США приняли закон о контроле над оборотом оружия, который называют самым важным за последние 30 лет

Сенат и палата представителей США одобрили 80-страничный законопроект о контроле над оборотом оружия. Его поддержали 65 сенаторов

В США приняли закон о контроле над оборотом оружия, который называют самым важным за последние 30 лет

Сенат и палата представителей США одобрили 80-страничный законопроект о контроле над оборотом оружия. Его поддержали 65 сенаторов, включая 15 представителей Республиканской партии, которая традиционно выступает против ужесточения контроля в этой сфере. В палате представителей за законопроект проголосовали 234 человека (в том числе 14 республиканцев), против выступили 193. Теперь он будет направлен на подпись президенту.

Законопроект разработали после того, как в мае в США произошли два массовых убийства. В результате стрельбы в супермаркете в Буффало и в начальной школе в Ювалде погиб 31 человек, больше половины из них были учениками начальных классов.

После голосования в сенате президент США Джо Байден заявил: «Сегодня, после 28 лет бездействия, члены конгресса от обеих партий собрались вместе, чтобы прислушаться к призыву семей по всей стране и принять законопроект, направленный на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия в нашем обществе. Семьи в Ювалде и Буффало, слишком много прошлых трагических случаев требовали действий. И сегодня мы действуем».

Новый законопроект предусматривает увеличение финансирования охраны школ, крупные вложения в программы контроля психического здоровья и предотвращения самоубийств и дополнительные расходы на другие службы поддержки в кризисных ситуациях. Также планируется ввести более тщательную проверку для людей в возрасте от 18 лет до 21 года, желающих приобрести оружие. Будет значительно увеличен контроль над частной торговлей оружием.

Помимо этого, предлагается ограничить доступ к оружию для тех, кто представляет угрозу для себя и окружающих, в частности будет закрыта лазейка, благодаря которой люди, осужденные за домашнее насилие, могли покупать огнестрельное оружие. Также планируется направить значительные средства в бюджеты штатов для разработки собственных законов, касающихся ограничения доступа к оружию потенциально опасных людей и развития программ помощи в кризисных ситуациях.

«Годами крайне левые ошибочно утверждали, что конгресс сможет решить ужасную проблему массовых убийств, поправ конституционные права законопослушных американцев. Этот законопроект доказывает, что это не так. Наши коллеги собрали пакет популярных шагов, основанных на здравом смысле, которые помогут сделать ужасающие инциденты менее вероятными, не нарушив при этом закрепленные второй поправкой конституционные права граждан», — заявил сенатор республиканец Митч Макконнелл.

Новый законопроект не вводит жестких ограничений — тем не менее в американском обществе результаты его рассмотрения называют победой Демократической партии, которая годами выступала за введение более строгого контроля в сфере оборота оружия.

Американские СМИ отмечают, что предыдущий аналогичный по важности закон был принят в 1994 году. Тогда производителям оружия запретили выпускать для гражданского пользования магазины большой емкости и некоторые виды самозарядного оружия, которое попадало под определение штурмового. Запрет действовал в течение 10 лет, но в 2004 году срок его действия истек и его не смогли продлить из-за противодействия партии республиканцев. На сегодняшний день только в семи штатах и округе Колумбия введен запрет на штурмовое оружие.

Материалы по теме
Байден предложил отменить топливный налог в США на три месяца
Сенаторы США попросили ввести санкции против 6000 «разжигателей войны» в Украине
Власти Китая введут визовые санкции против американских чиновников
Сейчас на главной
Власти решили не тушить лес в Сибири из-за экономической нецелесообразности
лесные пожары
Власти решили не тушить лес в Сибири из-за экономической нецелесообразности
Площадь лесных пожаров в регионах Сибирского федерального округа, Бурятии и Забайкалье выросла за сутки с 15 тыс. до 16,6 тыс. га. В Якутии огнем охвачено еще около 23,8 тыс. га, на Чукотке — более 36 тыс. га
Авторская колонка
Подмосковный Ганнибал
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев разбрасывается обещаниями, пытаясь превзойти Шехерезаду по полету фантазии: «Перезапустим лифтостроительный завод в ближайшее время!» Я уже слышал 9 лет назад, как преемник Шойгу в области «чирикал» на все лады о повышении доходов бюджета в 2 раза – до триллиона рублей
Шестун Александр
Дочь основателя бренда «Б.Ю. Александров» потребовала уничтожить все сырки под семейной маркой
Ростагроэкспорт
Дочь основателя бренда «Б.Ю. Александров» потребовала уничтожить все сырки под семейной маркой
Дочь Бориса Александрова считает, что товарный знак использовался с нарушением соглашения, так как она не получила денег за использование известного бренда
Визовые центры Греции приостановили прием документов от россиян
визы
Визовые центры Греции приостановили прием документов от россиян
В консульствах Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске сообщили, что с 27 июня рассматривать заявления россиян на визы не будут «по техническим причинам». Каким именно, не уточняется
Петербургская группа Little Big выпустила антивоенный клип
Little Big
Петербургская группа Little Big выпустила антивоенный клип
Петербургская группа Little Big выпустила клип на песню Generation Cancellation. Композиция имеет четкий антивоенный посыл - музыканты призывают остановить войну в Украине
Авторская колонка
Спасение из американского плена
Передвигаясь в автозаке, участвовал в дискуссии об обмене россиянина Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет за перевозку крупной партии кокаина стоимостью 100 миллионов долларов, на американского студента Тревора Рида, приговоренного в России к 9 годам за сопротивление полицейским при задержании
Шестун Александр
Общество
Россияне перешли на микрозаймы «до зарплаты»
Россияне начали чаще обращаться в микрофинансовые огранизации и брать срочные займы «до зарплаты». Это связано со снижением уровня жизни и сокращением горизонта планирования
В Госдуме предложили отмечать 3 сентября не только День окончания Второй мировой войны, но и «Победу над милитаристской Японией»
праздники
В Госдуме предложили отмечать 3 сентября не только День окончания Второй мировой войны, но и «Победу над милитаристской Японией»
Законопроект подготовила группа депутатов от КПРФ, а также сенаторов. Среди авторов — глава комитета Госдумы по обороне Картаполов
Зеленский хочет сменить главу СБУ из-за потери Херсона
война в украине
Зеленский хочет сменить главу СБУ из-за потери Херсона
Речь идет не только о председателе Службы безопасности Украины, но и о решениях других высокопоставленных сотрудников СБУ в первые часы и дни войны, из-за которых Украина, в частности, потеряла стратегически важный Херсон
В Петербурге сотрудники ЖКХ доставляют повестки в военкомат
Военный призыв
В Петербурге сотрудники ЖКХ доставляют повестки в военкомат
В Петербурге сотрудников ЖКХ незаконно привлекли к доставке повесток жителям города. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дворника Ульяну Листьеву, которая тоже доставляет уведомления от военкомата
Минюст запретил песню «Лицо твоего президента»
минюст
Минюст запретил песню «Лицо твоего президента»
Решение о запрете принял в апреле Центральный районный суд Барнаула. Песня, это сатира на высказывания националистов о приезжих, которые «попирают российские законы» и «ложатся в постель русских женщин»
Значительной части погорельцев из Красноярского края власти отказали в компенсации
лесные пожары
Значительной части погорельцев из Красноярского края власти отказали в компенсации
Значительной части погорельцев Красноярского края власти отказали в компенсациях. Основания для отказа - неполный пакет документов, сообщили сами пострадавшие от природных пожаров
Авторская колонка
Поговорим о кино
Посмотрел фильм двух афроамериканских режиссёров, братьев Аллена и Альберта Хьюзов «Угроза для общества (Menace II Society)». По их собственному сценарию. Фильм старый, 1993-го года. Но поднятые в нём проблемы, боюсь, не потеряют своей актуальности и через сто лет
Авдерин Валерий
«Было украинское, стало русское»
Украинское зерно
«Было украинское, стало русское»
Украинские власти бьют в набат: Россия вывозит с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей зерно. Би-би-си выяснила, кому может принадлежать это зерно и как его вывозят, а также поговорила с перевозчиками
В Сибири и Дальнем Востоке горят леса, площадь пожаров приближается к 1 млн гектаров
лесные пожары
В Сибири и Дальнем Востоке горят леса, площадь пожаров приближается к 1 млн гектаров
Общая площадь сгоревших в России лесов составила три Москвы или шесть Санкт-Петербургов. При этом в министерстве подчеркнули, что ни один лесной пожар не перешел в населенные пункты
Российские производители прохладительных напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа
санкции
Российские производители прохладительных напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа
В компаниях, производящих прохладительные напитки, трудности с закупкой углекислого газа возникли в конце мая — начале июня. Нехватка оценивается в 10–15%
Анна Нетребко начала дистанцироваться от Путина и наняла фирму по кризисному менеджменту
Анна Нетребко
Анна Нетребко начала дистанцироваться от Путина и наняла фирму по кризисному менеджменту
Оперная певица Анна Нетребко начала сотрудничество с фирмой по кризисным коммуникациям и занялась переговорами с театрами и концертными залами
Сеть «Связной» получила партию iPhone и PlayStation через «серый» импорт
серый импорт
Сеть «Связной» получила партию iPhone и PlayStation через «серый» импорт
Сеть салонов «Связной» получила партию зарубежной электроники, которая была поставлена путем параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя