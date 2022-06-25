В США приняли закон о контроле над оборотом оружия, который называют самым важным за последние 30 лет
Сенат и палата представителей США одобрили 80-страничный законопроект о контроле над оборотом оружия. Его поддержали 65 сенаторов
Сенат и палата представителей США одобрили 80-страничный законопроект о контроле над оборотом оружия. Его поддержали 65 сенаторов, включая 15 представителей Республиканской партии, которая традиционно выступает против ужесточения контроля в этой сфере. В палате представителей за законопроект проголосовали 234 человека (в том числе 14 республиканцев), против выступили 193. Теперь он будет направлен на подпись президенту.
Законопроект разработали после того, как в мае в США произошли два массовых убийства. В результате стрельбы в супермаркете в Буффало и в начальной школе в Ювалде погиб 31 человек, больше половины из них были учениками начальных классов.
После голосования в сенате президент США Джо Байден заявил: «Сегодня, после 28 лет бездействия, члены конгресса от обеих партий собрались вместе, чтобы прислушаться к призыву семей по всей стране и принять законопроект, направленный на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия в нашем обществе. Семьи в Ювалде и Буффало, слишком много прошлых трагических случаев требовали действий. И сегодня мы действуем».
Новый законопроект предусматривает увеличение финансирования охраны школ, крупные вложения в программы контроля психического здоровья и предотвращения самоубийств и дополнительные расходы на другие службы поддержки в кризисных ситуациях. Также планируется ввести более тщательную проверку для людей в возрасте от 18 лет до 21 года, желающих приобрести оружие. Будет значительно увеличен контроль над частной торговлей оружием.
Помимо этого, предлагается ограничить доступ к оружию для тех, кто представляет угрозу для себя и окружающих, в частности будет закрыта лазейка, благодаря которой люди, осужденные за домашнее насилие, могли покупать огнестрельное оружие. Также планируется направить значительные средства в бюджеты штатов для разработки собственных законов, касающихся ограничения доступа к оружию потенциально опасных людей и развития программ помощи в кризисных ситуациях.
«Годами крайне левые ошибочно утверждали, что конгресс сможет решить ужасную проблему массовых убийств, поправ конституционные права законопослушных американцев. Этот законопроект доказывает, что это не так. Наши коллеги собрали пакет популярных шагов, основанных на здравом смысле, которые помогут сделать ужасающие инциденты менее вероятными, не нарушив при этом закрепленные второй поправкой конституционные права граждан», — заявил сенатор республиканец Митч Макконнелл.
Новый законопроект не вводит жестких ограничений — тем не менее в американском обществе результаты его рассмотрения называют победой Демократической партии, которая годами выступала за введение более строгого контроля в сфере оборота оружия.
Американские СМИ отмечают, что предыдущий аналогичный по важности закон был принят в 1994 году. Тогда производителям оружия запретили выпускать для гражданского пользования магазины большой емкости и некоторые виды самозарядного оружия, которое попадало под определение штурмового. Запрет действовал в течение 10 лет, но в 2004 году срок его действия истек и его не смогли продлить из-за противодействия партии республиканцев. На сегодняшний день только в семи штатах и округе Колумбия введен запрет на штурмовое оружие.