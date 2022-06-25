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25 июня 2022, 13:18

Дочь основателя бренда «Б.Ю. Александров» потребовала уничтожить все сырки под семейной маркой

Дочь Бориса Александрова считает, что товарный знак использовался с нарушением соглашения, так как она не получила денег за использование известного бренда

Дочь основателя бренда «Б.Ю. Александров» потребовала уничтожить все сырки под семейной маркой
Фото: ru24.net

Дочь покойного основателя бренда творожных сырков «Б.Ю. Александров» Екатерина Александрова подала иск в арбитражный суд Московской области против группы компаний, которые занимались выпуском продукции под семейной торговой маркой.

Дочь Бориса Александрова считает, что товарный знак использовался с нарушением соглашения, так как она не получила денег за использование известного бренда, пишет Forbes.

В настоящее время Екатерина Александрова пытается доказать, что компании «Ростагроэкспорт», «Ростагрокомплекс», «Ростагропродукт» использовали товарный знак «Б.Ю. Александров» с нарушением, а именно не выплатив Екатерине роялти за использование. Финансове потери от нарушения договора истица оценивает более чем в 1,5 млрд рублей.

Александрова также требует уничтожить всю продукцию под брендом «Б.Ю. Александров».

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