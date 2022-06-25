Дочь основателя бренда «Б.Ю. Александров» потребовала уничтожить все сырки под семейной маркой
Дочь Бориса Александрова считает, что товарный знак использовался с нарушением соглашения, так как она не получила денег за использование известного бренда
Дочь покойного основателя бренда творожных сырков «Б.Ю. Александров» Екатерина Александрова подала иск в арбитражный суд Московской области против группы компаний, которые занимались выпуском продукции под семейной торговой маркой.
Дочь Бориса Александрова считает, что товарный знак использовался с нарушением соглашения, так как она не получила денег за использование известного бренда, пишет Forbes.
В настоящее время Екатерина Александрова пытается доказать, что компании «Ростагроэкспорт», «Ростагрокомплекс», «Ростагропродукт» использовали товарный знак «Б.Ю. Александров» с нарушением, а именно не выплатив Екатерине роялти за использование. Финансове потери от нарушения договора истица оценивает более чем в 1,5 млрд рублей.
Александрова также требует уничтожить всю продукцию под брендом «Б.Ю. Александров».