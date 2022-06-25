Визовые центры Греции приостановили прием документов от россиян
В консульствах Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске сообщили, что с 27 июня рассматривать заявления россиян на визы не будут «по техническим причинам». Каким именно, не уточняется
Визовые центры Греции на неопределенный срок приостановили прием документов на получение шенгенской визы от российских граждан.
В консульствах Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске сообщили, что с 27 июня рассматривать заявления россиян на визы не будут «по техническим причинам». Каким именно, не уточняется.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что приостановка виз действительно связана с техническими, а не политическими причинами. В визовых центрах проводится обновление системы, после чего прием документов возобновят.
«По данным одного из туроператоров, в консульстве подтвердили, что процесс приема документов на визы возобновится», —сообщили в ассоциации.
Напомним, что после начала спецоперации в Украине ряд европейских стран приостановили выдачу шенгенских виз. Это Чехия, Эстония, Латвия, Литва и Норвегия.