Петербургская группа Little Big выпустила антивоенный клип
Петербургская группа Little Big выпустила клип на песню Generation Cancellation. Композиция имеет четкий антивоенный посыл - музыканты призывают остановить войну в Украине
Петербургская группа Little Big выпустила клип на песню Generation Cancellation. Композиция имеет четкий антивоенный посыл - музыканты призывают остановить войну в Украине.
«Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны», - говорится в описании клипа на Ютьюбе.
Ранее лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский опубликовал клип на новую песню «Украина». За три дня видео собрало два миллиона просмотров. Песня и видео вызвали немало споров.
Российские музыканты стали часто выступать с антивоенной риторикой. В середине мая Юрий Шевчук, выступая в Уфе, произнёс со сцены речь, из-за которой на него составили административный протокол о дискредитации вооруженных сил РФ. Лидер группы ДДТ сказал тогда, что в Украине гибнут «старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря"», и что «Родина - это не жопа президента, которую надо всё время мусолить и целовать"».
Позже суд в Петербурге отказался рассматривать дело против Шевчука и вернул протокол в полицию Уфы для «устранения недостатков».