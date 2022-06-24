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24 июня 2022, 16:35

Россияне перешли на микрозаймы «до зарплаты»

Россияне начали чаще обращаться в микрофинансовые огранизации и брать срочные займы «до зарплаты». Это связано со снижением уровня жизни и сокращением горизонта планирования

Россияне перешли на микрозаймы «до зарплаты»

Россияне начали чаще обращаться в микрофинансовые огранизации и брать срочные займы «до зарплаты». Это связано со снижением уровня жизни и сокращением горизонта планирования.

По данным Национального бюро кредитных историй, в мае этого года было выдано 2,38 млн «займов до зарплаты» — это суммы до 30 тысяч рублей сроком до 30 дней. «Это максимальный объем с декабря прошлого года и на 16% выше, чем годом ранее», — уточняет издание.

При оформлении заявки на микрокредит «до зарплаты» многие стали указывать, что деньги им нужны срочно. Согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir, в мае 2022 года доля таких запросов превысила 10%. При этом даже в мае 2020-го, в разгар пандемии коронавируса, их было всего 6%. Аналогичную тенденцию зафиксировали и в Moneyman.

Операционный директор ГК Eqvanta Иван Меринов уточнил, что клиенты «запрашивают немаленькие суммы». При этом не все заявки получают одобрение микрокредитной организации, так как компании стали вести себя осторожнее, сказала директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

Гендиректор Webbankir Андрей Пономарев добавил, что главная причина роста популярности таких кредитов — это высокая инфляция, из-за чего зарплаты не успевают за ростом цен. «В результате даже работающие люди, которые формально сохранили уровень доходов, начинают испытывать финансовые затруднения», — пояснил он.

По его мнению, краткосрочные займы будут пользоваться спросом весь 2022 год.

После начала войны в Украине и введения западных санкций россияне начали испытывать проблемы с погашением кредитов: в марте–апреле в 1,5 раза выросло число людей, пропустивших обязательный платеж.

К 1 февраля многие жители России уже были с долгами, так как во время пандемии наблюдался активный рост кредитования, опережающий рост доходов населения.

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