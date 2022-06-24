В Петербурге сотрудники ЖКХ доставляют повестки в военкомат
В Петербурге сотрудников ЖКХ незаконно привлекли к доставке повесток жителям города. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дворника Ульяну Листьеву, которая тоже доставляет уведомления от военкомата
В Петербурге сотрудников ЖКХ незаконно привлекли к доставке повесток жителям города. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дворника Ульяну Листьеву, которая тоже доставляет уведомления от военкомата.
В России доставлять повестки призывникам и резервистам имеют право только работники военкомата или местной администрации. Однако нередко к этому привлекают людей, не уполномоченных заниматься доставкой уведомлений о вызове в комиссариат, например, работников жилкомсервиса.
В апреле руководитель уже склоняла Листьеву к подобной деятельности. «Она сказала, что обычно ей приходит 20 повесток в месяц, а сейчас пришло 300», — рассказывала Листьева журналистам. Дворник выступает против войны: она согласилась доставлять повестки, чтобы помочь призывникам и резервистам отказаться от похода в военкомат. Листьева подсказывает, если вызовы в комиссариаты оформлены неправильно и дает контакты правозащитников.
В апреле информацию о том, что адресат не проживает по указанному адресу, достаточно было записать со слов соседей, рассказывает Листьева. Теперь руководство требует указывать «по данному адресу не проживает» только в случае, если человек действительно там не зарегистрирован. «Я дворник, откуда я могу узнать, правду мне говорят или нет? Мне что, по каждой квартире запрос надо делать в Росреестр?», — возмущается Листьева.
24 февраля Россия вторглась на территорию Украины по приказу Владимира Путина. Москва называет происходящее «специальной военной операцией»: на территории РФ не объявлено военное положение, весенний призыв в этом году должен закончиться 15 июля.