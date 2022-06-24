Минюст запретил песню «Лицо твоего президента»
Решение о запрете принял в апреле Центральный районный суд Барнаула. Песня, это сатира на высказывания националистов о приезжих, которые «попирают российские законы» и «ложатся в постель русских женщин»
Минюст внес песню «Лицо твоего президента» группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать-сыра-земля» в реестр экстремистских материалов.
Решение о запрете «Лица твоего президента» принял в апреле Центральный районный суд Барнаула. Песня идет почти девять минут, это сатира на высказывания националистов о приезжих, которые «попирают российские законы» и «ложатся в постель русских женщин». В песне есть строчки «избей эмигрантов, казни эмигрантов, убей молодежь, вот тебе нож».
«Лицо твоего президента сурово глядит с беспощадных портретов, пугает врагов твоей крови и веры, улыбается нашей победе, поднимает на битву героев», - поется в песне.
Песни этой группы - одни из самых часто встречающихся в списке признанных экстремистскими и запрещенных. В реестре Минюста несколько сотен ссылок с произведениями.
«АХСиМСЗ» появилась в 2007 и распалась в 2018 году. Музыканты пели пародии на фундаменталистские и ультраправые идеологии, жанр группы определяется самими её участниками как «радикальный политический хардкор».
У каждого из трех участников группы был свой сценический образ: гитарист Алексей Глухов играл «русского неонациста», певица выступает под псевдонимом Таня Война, а персонаж Мать Сыра Земля характерным старческим голосом начитывал тексты-проклятия.