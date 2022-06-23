Значительной части погорельцев из Красноярского края власти отказали в компенсации
Значительной части погорельцев Красноярского края власти отказали в компенсациях. Основания для отказа - неполный пакет документов, сообщили сами пострадавшие от природных пожаров
Значительной части погорельцев Красноярского края власти отказали в компенсациях. Основания для отказа - неполный пакет документов, сообщили сами пострадавшие от природных пожаров.
В региональном Заксобрании информацию частично подтвердили - по данным чиновников, 12% жителей Красноярского края, которые пострадали от масштабных майских пожаров и обратились за компенсациями, не получили их.
«Рассмотрено 174 дела на выдачу пострадавшим выплат, в 88% случаев принято положительное решение на общую сумму более 587 млн рублей. В 12% случаев отказано, среди основных причин — наличие другого жилья и неполный пакет документов», - сообщили депутаты.
Сами погорельцы сообщают, что отказов гораздо больше, чем 12%. «Причинами для отказа называют «неполный пакет документов», в том числе те, которые сгорели. Это ж издевательство! - возмущается Александр С. из Уяра. - Или отказывают тем, кто еще не успел зарегистрировать права на дом, тот был уже обжит, но формально в процессе строительства».
Депутат красноярского заксобрания Александр Глисков (ЛДПР) подтверждает, что чиновники учитывают иную недвижимость погорельцев, даже если это жилье, в котором фактически пострадавшие не жили, а живут, к примеру, их родственники.