В Сибири и Дальнем Востоке горят леса, площадь пожаров приближается к 1 млн гектаров
Общая площадь сгоревших в России лесов составила три Москвы или шесть Санкт-Петербургов. При этом в министерстве подчеркнули, что ни один лесной пожар не перешел в населенные пункты
Порядка 6 400 лесных пожаров на площади 0,87 млн га возникло в России с начала пожароопасного сезона, сообщили в пресс-службе Минприроды со ссылкой на главу ведомства Александра Козлова.
Он отметил, что больше половины (54%) пожаров приходится на Дальневосточный округ — 0,47 млн га, на втором месте (35%) идет Сибирь — 0,31 млн га.
Таким образом, общая площадь сгоревших в России лесов составила три Москвы (0,26 млн га) или шесть Санкт-Петербургов (0,14 млн га). При этом в министерстве подчеркнули, что ни один лесной пожар не перешел в населенные пункты.
Там также сообщили, что «этой весной огонь больше 2000 раз приходил в лес из полей, лугов и степей». Тушить открытые территории обязаны региональные власти. Вместе с тем ведомство пожаловалось, что статистику ландшафтных пожаров ведет только оно, а в регионах «они вообще не учитываются и проходят как просто термоточки».
Козлов подчеркнул, что из-за перехода ландшафтных пожаров в лес весной этого года произошло больше трети от всего числа лесных пожаров по стране.
При этом в Минприроды напомнили, что в 2022 году федеральное финансирование борьбы с лесными пожарами увеличили с 6 млрд до 14,2 млрд рублей. Деньги до регионов довели в декабре.
Ранее Козлов заявлял, что усугубление ситуации с пожарами ожидается в июне–июле в 21 регионе России.
В свою очередь глава МЧС России Александр Куренков отметил, что по сравнению с прошлым годом, выросли площади лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и Чукотского автономного округа.
По данным МЧС, на 23 июня в России зарегистрированы 184 термические точки. Действие 129 из них было подтверждено: 60 очагов являются природными пожарами, 15 — палом растений, 46 возникли в результате сжигания мусора, восемь — из-за хозяйственной деятельности человека.
В 2021 году площадь лесных пожаров в России составила 18,16 млн га. По данным Рослесхоза, это стало рекордом с начала XXI века.