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23 июня 2022, 14:02

Российские производители прохладительных напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа

В компаниях, производящих прохладительные напитки, трудности с закупкой углекислого газа возникли в конце мая — начале июня. Нехватка оценивается в 10–15%

Российские производители прохладительных напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа

В России возник дефицит углекислого газа (CO2) для производства газированных напитков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли.

По словам источника в одной из крупных компаний, производящих прохладительные напитки, трудности с закупкой углекислого газа возникли в конце мая — начале июня, а нехватка этого ингредиента пока оценивается в 10–15%.

Гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов заявил, что последние две недели компания испытывает «критический дефицит» углекислого газа и вынуждена корректировать производственную программу. В ГК «Черноголовка» говорят, что в зоне риска в июле окажется 15–20% газированных напитков, если не удастся закупить достаточный объем углекислого газа.

Углекислый газ — побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки стали сокращаться из-за кризиса в связи с войной, пояснил один из собеседников издания. Кроме того, считает он, мог вырасти спрос на углекислый газ со стороны других отраслей, например, химической, а некоторые заводы, где выпускается CO2, вероятно, начали плановый ремонт.

В свою очередь источник в одном из крупнейших производителей химии заявил «Коммерсанту», что дефицита углекислого газа в России нет, отметив при этом, что со стороны производителей напитков на него вырос спрос. Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков также заявил о росте спроса, связав его в том числе с тем, что производители напитков из-за дефицита упаковки стали переходить на тару большего объема, 

После начала российского вторжения в Украину многие международные компании объявили о приостановке работы в РФ или уходе с российского рынка. Среди них крупнейшие производители напитков — Coca-Cola и PepsiCo. Coca-Cola объявила, что прекращает работу в России и распродает запасы своей продукции, а PepsiCo заявила, что перестает выпускать на российских заводах свои самые популярные напитки — Pepsi, Mirinda и 7Up.

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