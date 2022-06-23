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23 июня 2022, 12:56

Анна Нетребко начала дистанцироваться от Путина и наняла фирму по кризисному менеджменту

Оперная певица Анна Нетребко начала сотрудничество с фирмой по кризисным коммуникациям и занялась переговорами с театрами и концертными залами

Анна Нетребко начала дистанцироваться от Путина и наняла фирму по кризисному менеджменту
Фото: www.dw.com

Оперная певица Анна Нетребко начала сотрудничество с фирмой по кризисным коммуникациям и занялась переговорами с театрами и концертными залами, чтобы «убедить культурный мир» не обращать внимание на ее прошлые связи с Путиным, пишет The New York Times.

После начала российского вторжения в Украину у Нетребко начали отменяться концерты в Европе, а Метрополитен-опера приостановила сотрудничество с ней. Как пишет NYT, по мере увеличения числа отмененных выступлений поведение певицы становилось «все более непредсказуемым».

В частности, в конце марта она отправила руководителю лейбла Deutsche Grammophon, пытавшегося связаться с ней, фотографию, на которой была видна рука Нетребко с бутылкой текилы и телевизор, на котором был Владимир Путин, сказал анонимный собеседник газеты. Друзья и консультанты певицы посчитали этот поступок непрофессиональным и переживали, что он может еще больше повредить ее карьере.

Весной Нетребко прекратила сотрудничество со своим давним менеджером Джудит Нойхофф, которая призвала певицу осудить Путина, и начала работать с продюсером Мигелем Эстебаном. После этого она подала иск к Метрополитен-опере, отменила выступления в России и опубликовала заявление, в котором дистанцировалась от Путина.

Вскоре после этого певицу начали чаще приглашать на европейские сцены, пишет NYT. Директор Оперы Монте-Карло сказал, что его успокоили комментарии Нетребко против войны. Директор Берлинской государственной оперы заявил, что во время видеозвонка с певицей было видно, что она «страдает» из-за российского вторжения в Украину. Он добавил, что не считает уместным просить ее дистанцироваться от Путина из-за рисков для нее и ее родственников в России.

В последнее время представители Нетребко обращались и в американские театры, в том числе Карнеги-Холл, Оперу Сан-Франциско и Нью-Йоркский филармонический оркестр, но договориться о выступлениях пока не удалось. Директор Метрополитен-оперы Питер Гелб заявил, что в их последнем разговоре Нетребко сказала, что должна оставаться на стороне своей страны. Гелб отметил, что певица не сможет выступать в его театре, пока не продемонстрирует раскаяние, например, выступая благотворительных концертах в поддержку Украины.

Нетребко в 2012 году была доверенным лицом Владимира Путина, в 2014 году она пожертвовала деньги на восстановление театра в захваченном пророссийскими сепаратистами Донецке. Российский президент называл певицу «гордостью России».

В конце марта Нетребко в фейсбуке написала, что осуждает войну в Украине и поддерживает ее жертв. Она также заявила, что не является сторонником руководства России, а с Путиным встречалась только несколько раз по официальным поводам. Позже она также говорила, что не голосовала за Путина в 2018 году, но прямо российского президента не критиковала. В интервью Die Zeit певица сказала, что «никто в России не может критиковать Путина».

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