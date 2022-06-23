23 июня 2022, 09:44
Сеть «Связной» получила партию iPhone и PlayStation через «серый» импорт
Сеть салонов «Связной» получила партию зарубежной электроники, которая была поставлена путем параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя
Фото: Яндекс Карты
Сеть салонов «Связной» получила партию зарубежной электроники, которая была поставлена путем параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.
В поставку вошли смартфоны Apple и Samsung, а также игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo.
Представитель «Связного» сообщил «Коммерсанту», что «серая» электроника будет на 10–20% дороже аналогичных устройств, которые были введены в Россию до введения санкций и ограничений на экспорт.
Техника предназначена для стран Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. На все гаджеты будет действовать гарантия.