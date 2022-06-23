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Экономика
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23 июня 2022, 09:44

Сеть «Связной» получила партию iPhone и PlayStation через «серый» импорт

Сеть салонов «Связной» получила партию зарубежной электроники, которая была поставлена путем параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя

Сеть «Связной» получила партию iPhone и PlayStation через «серый» импорт
Фото: Яндекс Карты

Сеть салонов «Связной» получила партию зарубежной электроники, которая была поставлена путем параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.

В поставку вошли смартфоны Apple и Samsung, а также игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo.

Представитель «Связного» сообщил «Коммерсанту», что «серая» электроника будет на 10–20% дороже аналогичных устройств, которые были введены в Россию до введения санкций и ограничений на экспорт.

Техника предназначена для стран Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. На все гаджеты будет действовать гарантия.

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