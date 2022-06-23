Международный авиарегулятор заявил о проблемах с обеспечением безопасности полетов в России
В ICAO указали, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием
Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила о наличии серьезных опасений, связанных с обеспечением безопасности полетов в России.
В организации указали, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности.
Если к 14 сентября российские власти не решат эту проблему, то информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной. Фактически Россия встанет в один ряд с Эритреей и Бутаном, где официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов.
Напомним, что российские авиакомпании стали регистрировать свои самолеты в национальном реестре из-за санкций. Ранее власти Евросоюза потребовали от российских перевозчиков вернуть воздушные суда, взятые в лизинг у европейских компаний. Позже в одностороннем порядке были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов, еще 78 самолетов были арестованы в разных странах. Более 20 российских перевозчиков на сегодняшний день внесены в так называемый черный список ЕС.
В Росавиации отвергли любую озабоченность в отношении безопасности полетов российских воздушных судов и заявили об отсутствии фактических доказательств несоответствия самолетов требованиям ICAO.