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23 июня 2022, 01:24

В институте «Роскосмоса» обнаружили хищения на 160 млн рублей

В Свердловской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в Научно-исследовательском институте машиностроения, входящем в «Роскосмос». Предварительная сумма ущерба составляет почти 160 млн рублей

В институте «Роскосмоса» обнаружили хищения на 160 млн рублей
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

В Свердловской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в Научно-исследовательском институте машиностроения, входящем в «Роскосмос». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями расследования.

По данным издания, предварительная сумма ущерба составляет почти 160 млн рублей. К мошенничеству в особо крупном размере, совершенному организованной группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), может быть причастен сотрудник НИИМаш. По версии следствия, он подписывал документы о завершении строительных работ генподрядчиками: компанией «Космосавиаспецстрой» и ФГУП «Спецстройсервис», хотя фактически работы выполнены не были.

Источник отмечает, что в НИИМаш «неоднократно происходили отклонения от проектно-сметной документации проектов, и бюджетные деньги расходовались на иные нужды предприятия». При этом стоимость невыполненных работ в рамках федеральных целевых программ (ФЦП) по развитию космической отрасли и гособоронзаказу несопоставима с теми мероприятиями, которые проводились вместо этого.

К тому же на АО «НИИМаш» отсутствуют документы, подтверждающие законность перераспределения денежных средств при реализации ФЦП.

ООО «Космосавиаспецстрой» должен был выполнить 18 наименований работ для НИИМаш в рамках «Федеральной космической программы России на 2006–2015 годы». Среди них — реконструкция воздухозаборной станции, строительство и ремонт аварийных сливов, сетей водоснабжения и другого. Общая стоимость работ оценивалась в 47,2 млн рублей.

Генподрядчиком по программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы» было ФГУП «Спецстройсервис». Оно должно было выполнить для НИИМаш 24 вида работ, в основном это реконструкция и перевооружение площадок и корпусов. Стоимость госконтракта со «Спецстройсервисом» составляла 110,7 млн рублей.

По версии следствия, оба генподрядчика фактически не выполнили работы, однако НИИМаш все же их оплатил. Таким образом, общая сумма ущерба составила почти 160 млн рублей.

В пресс-службе НИИМаш заявили, что не будут комментировать информацию, пока ведется расследование. От официальных комментариев воздержались и свердловские управления Следственного комитета РФ, МВД и ФСБ.

НИИМаш, расположенный в Нижней Салде, специализируется на исследовании, разработке и производстве жидкостных ракетных двигателей малой тяги для космических аппаратов разного назначения, в том числе пилотируемых. Всего предприятие разработало более 30 наименований двигателей, прошедших эксплуатацию в составе космических аппаратов «Салют», «Алмаз», «Прогресс-М» и других.

Ранее бывшие руководители «Космосавиаспецстроя» и «Спецстройсервиса» — Григорий Вайсман и Андрей Ярцев — стали фигурантами уголовных дел. Весной 2019 года Вайсмана объявили в международный розыск по обвинению в хищении 711 млн рублей при выполнении госконтракта с НПП «Исток» имени Шокина. 

В 2020 году Ярцева приговорили к 3 годам колонии общего режима по делу о закупке некачественных аэродромных плит по завышенным ценам. Ущерб от его действий оценили в 58,6 млн рублей. После вынесения приговора осужденного освободили из-за истечения срока давности.

Аналогичные дела были возбуждены и в отношении других руководителей предприятий при «Спецстрое», в том числе по результатам работ на космодроме Восточный.

14 июня глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал президенту РФ о результативности нацпроектов, которые реализуются через госпрограммы. Итоги этого анализа оказались плачевными. Выяснилось, что каждая пятая поставленная государством цель выполнена не была. Лидером по числу провалов стала госпрограмма развития космической деятельности, которой занимается «Роскосмос».

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