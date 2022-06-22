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22 июня 2022, 17:40

Байден предложил отменить топливный налог в США на три месяца

Американский президент призвал Конгресс приостановить сбор топливного налога на три месяца из-за роста цен на бензин, расцениваемых американским правительством как следствие действий России на территории Украины

Байден предложил отменить топливный налог в США на три месяца

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс приостановить сбор топливного налога на три месяца из-за роста цен на бензин, расцениваемых американским правительством как следствие действий России на территории Украины. Господин Байден также предложил ввести дополнительные льготы для потребителей энергоресурсов.

«Президент Байден понимает, что приостановка действия топливного налога сама по себе не ослабит рост цен, который мы видим. Но президент считает, что в этой уникальной ситуации, когда война на Украине создает издержки для американских семей, Конгресс должен сделать то, что может, чтобы облегчить положение работающих семей», — объясняется мотивация американского руководства в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

В тексте сообщения уточняется, что в настоящее время правительство взимает топливный налог в размере 18 центов с галлона (3,785 литра.) бензина и 24 цента с галлона дизельного топлива. По данным аналитиков FOX News, самая высокая цена на топливо сейчас фиксируется на западном побережье страны, где достигает $6,729 за галлон.

«В этой уникальной ситуации, когда цены на бензин находятся в среднем в районе 5 долларов за галлон по всей стране, президент Байден призывает Конгресс приостановить действие топливного налога на три месяца — до конца сентября», — поясняется в пресс-релизе. Сбор локальных налогов уже приостановили власти Нью-Йорка, Коннектикута, Колорадо и Иллинойса.

Вчера экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика находится в состоянии рецессии, одной из признаков которой он назвал многократный рост цен на топливо. По мнению Джо Байдена, актуальные экономические трудности обусловлены политикой России и последствиями президентства Трампа.

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