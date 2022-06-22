22 июня 2022, 09:40
Госслужащим пообещали двойную зарплату за командировки в ЛНР и ДНР
Сотрудникам российских государственных учреждений пообещали платить зарплату в двойном размере, если они согласятся на командировки в Донецкую и Луганскую народные республики
Фото: Яндекс Дзен
Сотрудникам российских государственных учреждений пообещали платить зарплату в двойном размере, если они согласятся на командировки в Донецкую и Луганскую народные республики.
Согласно постановлению правительства, двойную зарплату будут получать «работники организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти, в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР и ЛНР и иных территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры».
«Иными территориями», скорее всего, являются части украинских областей, которые находятся под контролем российской армии.