Сервисные центры Apple сообщили о нехватке запчастей для iPhone
Авторизованные сервисные центры Apple сообщили о нехватке запчастей для iPhone. Сотрудники рассказали, что ремонт смартфонов теперь занимает около недели, а не один день, как до санкций
Авторизованные сервисные центры Apple сообщили о нехватке запчастей для iPhone. Сотрудники рассказали, что ремонт смартфонов теперь занимает около недели, а не один день, как до санкций.
Дефицит запчастей в первую очередь затронул экраны и аккумуляторы, которые пользователи гаджетов Apple меняют чаще всего, сообщают «Известия».
В «НБ Сервисе» рассказали, что аккумуляторов для iPhone 12 уже нет в наличии. Подлежащие ремонту смартфоны отправляют в представительство Apple., поэтому починка может занять долгое время.
В re: Store сообщили, что срок ожидания гаджета из ремонта составляет пять–семь рабочих дней, а в сервисном центре «М.Видео» все запчасти оформляют под заказ. В McLabs сообщили, что не могут оперативно заменить экран.
В Ассоциации юристов России заявили, что поставки электроники путем параллельного импорта не освобождают продавцов от обязанностей перед потребителями, а проблема с отсутствием запчастей для «серых» смартфонов - это проблема продавца. Потребитель может потребовать замены товара, возмещения расходов на исправление недостатков другим сервисом или возврата денег за смартфон.