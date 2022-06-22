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22 июня 2022, 03:01

Госдума приняла закон, отменяющий наказание за ввоз в Россию товаров без разрешения правообладателей

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, который позволяет российским компаниям импортировать товары без разрешения их правообладателя

Госдума приняла закон, отменяющий наказание за ввоз в Россию товаров без разрешения правообладателей

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, который позволяет российским компаниям импортировать товары без разрешения их правообладателя. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

В документе сказано, что «использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением», то есть поставщиков освобождают от ответственности за нарушение закона об интеллектуальной собственности.

Принятый закон легализует так называемый «параллельный импорт», но его действие распространяется только на определенные категории товаров, которые в мае утвердил Минпромторг, например, в список вошли часы Apple, телевизоры Samsung, а также приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его цель — «снижение роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций».

«Коммерсант» писал, что Ozon, «Яндекс» и другие маркетплейсы еще до принятия закона сами начали налаживать «параллельный импорт», чтобы продавать продукцию компаний, чьи владельцы ушли или приостановили работу в России из-за войны в Украине.

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