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22 июня 2022, 01:49

Белый дом счел ужасными слова Пескова насчет казни граждан США в Донбассе

Ситуация, в которой представитель российского президента Дмитрий Песков допускает применение смертной казни против плененных на Украине граждан США, «ужасна», заявил Джон Кирби во время брифинга в Белом доме

Белый дом счел ужасными слова Пескова насчет казни граждан США в Донбассе

Ситуация, в которой представитель российского президента Дмитрий Песков допускает применение смертной казни против плененных на Украине граждан США, «ужасна», заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме.

«Ужасно, что государственный чиновник в России даже предположил смертную казнь для двух американских граждан, которые находились на Украине. И мы будем продолжать пытаться узнать все, что сможем, по этому поводу», — сказал Кирби (цитата по CNN).

Перспектива казни граждан США тревожная вне зависимости от того, была ли озвученная Песковым угроза реальной или гипотетической, указал он.

Речь идет о заявлении Пескова, которое тот накануне сделал в интервью телеканалу NBC. Пресс-секретарь президента России сказал, что Женевская конвенция о защите военнопленных не распространяется на граждан США Александра Джон-Роберта Дрюке и Энди Вина, принимавших участие в боях на стороне Украины. По его словам, они не были военнослужащими украинской армии, являются «солдатами удачи», «причастны к незаконной деятельности» и обстрелам российских военных.

«Они подвергали опасности их (российских военных) жизни. И они должны нести ответственность. Они должны понести ответственность <...> за те преступления, которые они совершили. Эти преступления должны быть расследованы», — рассказал Песков. Он подчеркнул, что не может «ничего гарантировать».

Отвечая на вопрос, ожидает ли судьба граждан США приговоренных ранее к смерти судом ДНР британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, он подчеркнул, что «не может ничего гарантировать, это зависит от расследования».

В середине июня RT и «Известия» опубликовали видеозаписи с двумя мужчинами, которые назвали себя гражданами США, — Александром Дрюке и Энди Вином. Последний говорил, что прежде «верил пропаганде», которая показывала россиян в невыгодном свете, однако теперь он якобы уверен в коррумпированности ВСУ.

По данным The Telegraph, американцев пленили под Харьковом. Родственники рассказали CNN, что к моменту публикации видео связи с ними не было около недели. По данным телеканала, Дрюке и Вин пропали во время боя у села Избицкое, поиски не дали результатов. Байден после появления кадров с пленными гражданами США снова призвал американцев не участвовать в боевых действиях в Украине.

Глава ДНР Денис Пушилин исключил возможность обмена или помилования приговоренных к смерти британцев, по его словам, такой сценарий «даже не обсуждается». «Я не вижу для этого никаких оснований», — пояснил он.

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