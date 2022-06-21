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21 июня 2022, 19:33

Кудрин первым среди чиновников рассказал Путину о тяжелых последствиях войны в Украине

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил президента Владимира Путина о тяжелых последствиях, которые ждут Россию после войны в Украине, рассказали «Агентству» двое знакомых чиновника

Кудрин первым среди чиновников рассказал Путину о тяжелых последствиях войны в Украине
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил президента Владимира Путина о тяжелых последствиях, которые ждут Россию после войны в Украине, рассказали «Агентству» двое знакомых чиновника. По их информации, другие приближенные к главе государства ничего подобного президенту сказать не решались. Хотя недовольные есть и среди глав ключевых госструктур, и среди военных.

Сообщение о встрече Путина и Кудрина появилось на сайте Кремля 14 июня — никаких слов о событиях в Украине в стенограмме мероприятия нет. На самом же деле встреча состоялась раньше, еще весной, а в этом месяце пресс-служба президента опубликовала лишь ее часть, не упомянув о том, что глава Счетной палаты поднимал тему войны, утверждают его знакомые.

Кудрин начал продумывать разговор еще в конце марта. На одной из встреч с коллегами он рассказал, что собирается к Путину и хочет ему сказать, что война в Украине приведет к тяжелым последствиям для России, утверждает участник встречи. Другой знакомый так передает логику Кудрина — он считает, что Путин не воспринимает его мнение о политике, но доверяет экспертизе в экономике и финансах. Поэтому он решил ничего не говорить главе государства о своем отношении к боевым действиям как таковым, зато сказать, что, по его мнению, война вредна экономике России. В итоге Кудрин именно в такой форме довел свое мнение до сведения президента.
Путин на это высказывание Кудрина никак не отреагировал, утверждает знакомый главы Счетной палаты.

Несмотря на свое несогласие с войной уходить в отставку Кудрин не собирается. Он считает, что будет полезнее, если останется на посту и попытается влиять на ситуацию, говорит его знакомый, не уточняя, в чем именно заключается это влияние.

В российской элите немало людей, которые недовольны войной, но никто из собеседников «Агентства» не слышал, чтобы они высказывали Путину свои мысли. Большинство таких недовольных просто находятся в растерянности – например, глава «Сбера» Герман Греф. Из топ-менеджмента банка уволились не меньше 200 человек, это значительная часть руководства банка, и Греф переживает за будущее своей структуры, утверждает бывший высокопоставленный сотрудник «Сбера».

Недовольство действиями руководства страны в частных разговорах высказывали коллегам и высокопоставленные сотрудники Главного разведывательного управления, утверждает собеседник «Агентства», близкий к российско-украинским переговорам. В начале июня издание «Украинская правда» сообщило, что переговоры о сдаче защитников «Азовстали» вели украинское Главное управление разведки и российское ГРУ, которые в начале мая договорились о гарантиях на соблюдение прав пленных. Правда, в итоге права украинцев не были соблюдены – многие из них были отправлены в ДНР, где им грозит смертная казнь. Собеседник «Агентства» подтверждает эту информацию — по его словам, имевшие отношение к переговорам сотрудники ГРУ были возмущены тем, что Россия не выполнила достигнутые договоренности.

В разное время СМИ сообщали и о других недовольных. Например, главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателе ВТБ Андрее Костине. Однако на отставку решился только теперь уже бывший спецпредставитель президента Анатолий Чубайс.

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