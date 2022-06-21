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21 июня 2022, 14:44

Умер депутат Андрей Золотовский из мема «время затянуть потуже пояса»

Депутат муниципалитета Ярославля от «Единой России» скончался в возрасте 47 лет. Региональный парламентарий в 2017 году прогремел на всю страну, когда в период местных выборов стал героем мема

Умер депутат Андрей Золотовский из мема «время затянуть потуже пояса»

Депутат муниципалитета Ярославля от «Единой России» Андрей Золотовский скончался в возрасте 47 лет. Региональный парламентарий в 2017 году прогремел на всю страну, когда в период местных выборов стал героем мема. В тот год ярославский карикатурист под псевдонимом Сидор Пустослов сделал коллаж из фото Золотовского с лозунгом «Время затянуть потуже пояса!».

Как сообщили в муниципалитете, депутат скоропостижно скончался 19 июня. Предварительно известно, что причиной смерти стали проблемы с сердечно-сосудистой системой, однако точный диагноз предстоит установить врачам.

Прощание с умершим, вероятнее всего, пройдет в среду, 22 июня. Точное время и место станут известны чуть позже.

Так как действующий состав муниципалитета уже завершает свою работу (в июле пройдет последнее заседание, а в сентябре будут новые выборы), то заменять Андрея Золотовского на посту депутата никем не будут.

Андрей Золотовский родился 18 июля 1974 года в городе Борисове Минской области Белорусской ССР. В 1995 году окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А. В. Хрулева, присвоена квалификация «экономист». Работал директором компании «Центр клининговых услуг». У него остались жена и двое сыновей.

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