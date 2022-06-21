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Экономика
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21 июня 2022, 13:50

Клиентам Сбербанка и ВТБ стали недоступны валютные переводы между другими российскими банками

По словам сотрудника колл-центра Сбербанка, клиенты могут перевести необходимую сумму только после конвертации валюты в рубли

Клиентам Сбербанка и ВТБ стали недоступны валютные переводы между другими российскими банками

По словам сотрудника колл-центра Сбербанка, клиенты могут перевести необходимую сумму только после конвертации валюты в рубли. «Валютные переводы между банками, даже по России, могут быть ограничены в связи с санкциями», — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости. 

Опция валютных переводов в другие российские банки уже недоступна в приложении «Сбера». Сколько продлятся такие ограничения пока неизвестно. 

Об аналогичной мере заявил ВТБ. В кредитной организации указали, что банк ожидает альтернативные каналы для осуществления таких переводов. «Снятие ограничений зависит не от банка, поэтому информации о дате возвращения переводов нет», — сказали в колл-центре ВТБ.

На сайте ВТБ указано, что сейчас россияне могут совершить платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах. Помимо этого, юридическим лицам доступны переводы во вьетнамских донгах, а компаниям — в китайских юанях и индийских рупиях по внешнеторговым контрактам.

Также переводы в валюте ограничил Альфа-банк, отметил Forbes. «Из-за введенных ограничений зарубежные банки, участвующие в любых валютных переводах, могут их заблокировать. Мы не можем повлиять на их решение или снять блокировку самостоятельно, поэтому отключили переводы как в зарубежные, так и в отечественные банки», — сообщили в пресс-службе банка.

Ранее ЦБ заявил, что после введения санкций против «российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски». В связи с этим российские банки будут уменьшать объем валютных операций. 

О планах ввести комиссию за обслуживание валютных счетов уже объявили «Райффайзенбанк» и «Тинькофф». По данным Frank RG, такая же плата есть еще в четырех банках — Ситибанке, банке «Санкт-Петербург», «Росбанке», «Уралсиб» и РНКБ. 

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