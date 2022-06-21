Клиентам Сбербанка и ВТБ стали недоступны валютные переводы между другими российскими банками
По словам сотрудника колл-центра Сбербанка, клиенты могут перевести необходимую сумму только после конвертации валюты в рубли
По словам сотрудника колл-центра Сбербанка, клиенты могут перевести необходимую сумму только после конвертации валюты в рубли. «Валютные переводы между банками, даже по России, могут быть ограничены в связи с санкциями», — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.
Опция валютных переводов в другие российские банки уже недоступна в приложении «Сбера». Сколько продлятся такие ограничения пока неизвестно.
Об аналогичной мере заявил ВТБ. В кредитной организации указали, что банк ожидает альтернативные каналы для осуществления таких переводов. «Снятие ограничений зависит не от банка, поэтому информации о дате возвращения переводов нет», — сказали в колл-центре ВТБ.
На сайте ВТБ указано, что сейчас россияне могут совершить платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах. Помимо этого, юридическим лицам доступны переводы во вьетнамских донгах, а компаниям — в китайских юанях и индийских рупиях по внешнеторговым контрактам.
Также переводы в валюте ограничил Альфа-банк, отметил Forbes. «Из-за введенных ограничений зарубежные банки, участвующие в любых валютных переводах, могут их заблокировать. Мы не можем повлиять на их решение или снять блокировку самостоятельно, поэтому отключили переводы как в зарубежные, так и в отечественные банки», — сообщили в пресс-службе банка.
Ранее ЦБ заявил, что после введения санкций против «российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски». В связи с этим российские банки будут уменьшать объем валютных операций.
О планах ввести комиссию за обслуживание валютных счетов уже объявили «Райффайзенбанк» и «Тинькофф». По данным Frank RG, такая же плата есть еще в четырех банках — Ситибанке, банке «Санкт-Петербург», «Росбанке», «Уралсиб» и РНКБ.