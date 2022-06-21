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21 июня 2022, 13:22

Россия перебросила подлодки к Одессе после удара по «Черноморнефтегазу»

Минобороны России усиливает группировку флота близ украинского побережья после удара по буровым установкам, в результате которого семь человек пропали без вести

Россия перебросила подлодки к Одессе после удара по «Черноморнефтегазу»

Минобороны России усиливает группировку флота близ украинского побережья после удара по буровым установкам «Черноморнефтегаза», в результате которого семь человек пропали без вести, а на добывающей платформе начался пожар, потушить который не могут уже сутки.

В Черном море близ Одессы Россия нарастила присутствие подводных лодок, сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук (его цитирует УНИАН).

По его словам, сейчас из пяти кораблей, размещенных в акватории близ Одессы, три - это подводные лодки, которые могут стрелять крылатыми ракетами, два - наводные корабли, также имеющие запас таких ракет.

В ответ на обстрел «Черноморнефтегаза», в результате которого может быть разрушена система газоснабжения Крыма, Россия ближайшее время нанесет удары по центрам принятия решений, грозил накануне депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Атака на вышки <…> развязала России руки», - сказал он.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что целью может стать Киев и призвал жителей города, в частности, Печерского и других центральных районов не игнорировать сигналы тревоги в ближайшие дни. 

Арестович также отметил, что в результате ударов ВСУ по острову Змеиный российский флот оказался в очень неприятной ситуации.

«Полностью изменились правила игры на море. Им сейчас нужно оправиться от шока и найти добровольцев на доставку грузов и боекомплекта на Змеиный», - пояснил он.

В момент обстрела на платформах «Черноморнефтегаза находились 109 человек. И всех спасти не удалось, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в Черном море продолжается спасательная операция, к которой привлечена авиация.

Трое пострадавших остаются в больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести, реанимация не требуется, заявила во вторник член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, потушить пожар, вспыхнувший на одной из трех платформ, пока не удается. «Огонь ночью подошел к скважине», - отметила сенатор.

17 июня Украина заявила о первом успешном использовании американской противокорабельной ракетной системы Harpoon, которую получила из Дании. Целью удара стал был российский буксир «Василий Бех», который вез технику и личный состав на остров Змеиный.

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