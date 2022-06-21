21 июня 2022, 08:45
Нобелевскую медаль главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова продали за 103,5 млн долларов
Нобелевская медаль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продали на аукционе за 103,5 млн долларов. Эти средства журналист передаст ЮНИСЕФ на помощь украинским детям
Фото: zensovet.ru
Нобелевская медаль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продали на аукционе за 103,5 млн долларов. Эти средства журналист передаст ЮНИСЕФ на помощь украинским детям.
Торги проводил американский аукционный дом Heritage Auctions. Кто купил медаль Муратова, не сообщается.
Дмитрий Муратов в 2021 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. Денежную часть премии главред перечислил благотворительным организациям. Позже журналист сообщил, что продаст нобелевскую медаль, а вырученные средства переведет на помощь украинским беженцам, сообщает «Новая газета. Европа».