Глава Минтранса призвал не бояться летать на самолетах без западных запчастей
Хотя российские авиакомпании остались без оригинальных, западных запчастей к самолетам, опасаться за безопасность полетов в России не следует, считает глава Минтранса РФ Виталий Савельев
Хотя российские авиакомпании остались без оригинальных, западных запчастей к самолетам, опасаться за безопасность полетов в России не следует, считает глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
«Безопасность в авиации - это безусловный приоритет. Никто не будет рисковать жизнью пассажиров», - заявил в эфире «Россия-1» Савельев, в прошлом возглавлявший «Аэрофлот».
«Да, есть проблемы <…> Мы, конечно, не готовились к санкциям», - признал министр: в стране 1148 пассажирских самолетов, преимущественно иностранных. А Boeing и Airbus прекратили поставки комплектующих и обслуживание лайнеров с первых же дней войны.
Тем не менее, по словам Савельева, многие авиакомпании, включая «Аэрофлот», занимались организацией собственного сервиса внутри России, создавали крупные инжинириговые центры.
План Минтранса заключается в том, чтобы разобрать на запчасти половину авиапарка и таким образом решить проблему отсутствия оригинальных комплектующих.
Источники Bloomberg, близкие к «Аэрофлоту», в конце мая сообщил, что крупнейший перевозчик в стране будет вынужден заняться «каннибализацией» уже в ближайшие месяцы. Авиакомпания «Победа» также планирует разобрать на запчасти до 40% парка.