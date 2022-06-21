Германия впервые конфисковала имущество попавшего под санкции депутата Госдумы
В Германии впервые конфисковали имущество попавших под санкции Евросоюза россиян. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на старшую прокурорку Энн Лейдинг
В Германии впервые конфисковали имущество попавших под санкции Евросоюза россиян. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на старшую прокурорку Энн Лейдинг.
«Это первый случай в стране, когда из-за санкций были "заморожены" не только активы, но и фактически конфискована недвижимость», — сказала Лейдинг.
В Мюнхене конфисковали три квартиры и банковский счет, на который поступала арендная плата в размере около 3,5 тысяч евро. Личность россиянина не раскрывается. Съемщики квартир смогут продолжать в них жить, но платить за аренду они будут суду.
Известно, что это депутат Госдумы, который голосовал за признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и его жена. Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщает, что депутат входит во фракцию КПРФ.
В пресс-релизе прокуратуры Мюнхена приводятся первые буквы фамилии самого депутата и его жены — Л и К. «Радио Свобода» и «Агентство» предположили, что речь идет о депутате-коммунисте Романе Лябихове, бывшем гендиректоре застройщика «Лидер групп».
Хотя имя жены Лябихова раньше не называлось, «Агентство» обнаружило в данных ЕГРЮЛ и утекших базах, что ее зовут Елена Кузнецова. «Радио Свобода» в свою очередь обратило внимание на то, что в 2014 году Лябихов во время выборов в Мосгордуму декларировал 49-метровую квартиру в Мюнхене. В декларациях для Госдумы он указывал как зарубежную недвижимость только помещение в ОАЭ.